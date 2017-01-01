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İran karpuzu tezgahlarda

- Kilogram fiyatı yüksek olunca esnaf çareyi dilimli satmakta buldu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Can Aksu

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da İran karpuzu dilim dilim sofralara taşınıyor. Yerli karpuzun tezgahlardaki yerini almasına az bir zaman kala İran karpuzları vatandaşların beğenisine sunuldu. Ancak fiyatının yüksek olması esnafı da alternatif satış yollarına yöneltti.

Çeyrek ve yarım dilimler halinde satılan İran Karpuzu'nun dilimli kilogram fiyatı 3 ila 3,5 lira arasında değişiyor. Esnaflar vatandaşların ilgisinden memnun.

Vatandaşlar ise yerli çıkıncaya kadar alternatiflerin olması gerektiğini söylese de ilk tercih olarak yerli karpuz öne çıkıyor. (HCA-EFE)



29.04.2017 10:35:58 TSI

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