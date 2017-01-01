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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Ortaca sakin şehir yolunda ilk adımı attı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:33
Ortaca sakin şehir yolunda ilk adımı attı
Ortaca sakin şehir yolunda ilk adımı attı

(Fotoğraflı)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - "Sakin Şehir" olmak için başvuru yapan Muğla'nın Ortaca ilçesinde, "Cittaslow Ortaca" konulu çalıştay gerçekleştirildi.
Dalyan Mahallesinde gerçekleştirilen toplantıda "Sakin Şehir" unvanının ilçeye katacağı değerler konu alındı.

Ortaca Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün Şahin'in sinevizyon eşliğinde Ortaca Belediyesinin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgilendirme sunumu yapmasının ardından çalıştay sona erdi. Çalıştayın ardından Cittaslow Türkiye Koordinatörü, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve beraberindeki heyet, Dalyan kanalı ve İztuzu sahilinin yanı sıra Kaunos Antik Kentini CHP Ortaca İlçe Başkanı Mehmet Sertkaya ile birlikte gezerek bölgeyi tanıma fırsatı buldu.
Sakin şehir felsefesinin İtalya'da ortaya çıkarak Dünya'ya yayıldığını söyleyen Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, "Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kentlerin gürültüye boğulması, teknolojik araçların hakimiyetine girmesi nedeni ile insanlar bazı kentlerde yaşayamaz hale geldiler. Bunu engellemek adına da Dünya'da böyle bir hareket gelişti" diye konuştu.
Sakin şehirlerin amacının tek tip şehirleşmeye karşı çıkarak, teknolojiye esir düşmemiş, geleneksel yapısını koruyan, insanların rahat ve huzurlu yaşayabildiği kentler yaratmak olduğunu vurgulayan Başkan Karaçelik, "Bizde Ortaca ve Dalyanımızı bu kategoriye sokabilmek ve turistik cazibesini arttırabilmek için başvuruda bulunduk. Sakin Şehir Türkiye temsilcisi Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, sağ olsun bizi kırmadı buraya gelerek bilgilendirme yaptı. Bundan sonra görev burada yaşayan vatandaşlarımıza ve bize düşüyor" dedi.
Sakin şehir unvanını alabilmek için çok ciddi kriterler olduğunun altını çizen Karaçelik, bu unvan ile Ortaca'ya önemli bir değeri katmak istediklerini ifade etti.

"Ortaca'da sakin şehir için ortak bir irade var"
Ortaca'nın olağanüstü güzelliğe sahip olduğunu belirten Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "bugün yaptığımız ilk toplantıda farklı disiplinlerden katılımcıların böyle bir yolculuğa çıkma konusunda ortak duyguyu paylaştıklarını gördüm. Sakin Şehir yolculuğuna çıkma konusunda bir ortak irade gördük. Bu heyecan verici, güzel bir birliktelik. İnanıyorum ki bu birlikteliği korursa Ortaca bu yolculukta mutlaka hak ettiği yere gelir. Biz elimizden gelen desteği büyük bir keyif ile vereceğiz" ifadelerini kullandı.
İlerleyen günlerde Cittaslow bilim komitesinin Ortaca'yı ziyaret edeceğini aktaran Soyer şunları kaydetti; "adayların dosyalarının hazırlanmasına, adaylık sürecine refakat ediyorlar. Destek veriyorlar. Yapılması ve yapılmaması gerekenler ile ilgili rehberlik ediyorlar. Buranın yerel dinamikleri dosya hazırlama sürecini tamamladığında adaylık başvurusunu İtalya'ya sunacağız."
(CC-MB-Y)

29.04.2017 10:42:30 TSI
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