29 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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Derinkuyu'da kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:40
Derinkuyu'da kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı
Derinkuyu'da kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Derinkuyu ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Derinkuyu ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı duyumunun alınması üzerine yapılan operasyon sonrasında 8 şahıs çeşitli muhtelif kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.
Kaçak kazı esnasında suçüstü yakalanan 8 şahıs hakkında adli tahkikata başlandığı öğrenildi.
(COŞ-SK)

29.04.2017 10:49:20 TSI
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