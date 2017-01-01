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Doğaltaş sektörü ihracatta 2 milyar doları aşmayı hedefliyor

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:42
Doğaltaş sektörü ihracatta 2 milyar doları aşmayı hedefliyor
Doğaltaş sektörü ihracatta 2 milyar doları aşmayı hedefliyor
- Türk doğaltaş sektörü 3 yıl aranın ardından ihracatta artışa geçecek

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Türkiye'nin ihracatta 1980 sonrasında lokomotif sektörleri arasında yer alan Türk Doğaltaş Sektörü son 3 yıldır ihracatta yaşadığı durgunluğu 2017 yılında geride bırakmayı hedefliyor.

2016 yılını 1.8 milyar dolar ihracat rakamıyla geride bırakan Türk doğaltaş sektörü, 2017 yılında yüzde 20'lik ihracat artışıyla 2 milyar doların üzerinde döviz geliri hedefliyor.
Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Görev sürelerinin üçüncü yılını başarılı bir şekilde tamamlamış olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Kaya, potansiyellerini maksimum seviyede kullanma gayretinde olduklarını söyledi.
Pazar paylarını genişletmek için gerçekleştirdikleri bir çok faaliyet olduğunu dile getiren Mevlüt Kaya, tüm sektörlerde olduğu gibi doğaltaş sektöründe de ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelerin etkisinin fazlasıyla hissedildiğini anlattı. Kaya, "Geçtiğimiz dönemde özellikle dünya genelinde yaşanan siyasi ve ekonomik olumsuzluklar küresel ölçekte tüm sektörlerin ihracatını düşürdü. Doğaltaş sektörü de bu durumdan etkilendi. Madencilik Sektöründe 2016 yılında Türkiye Geneli 3,8 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bu ihracatın yüzde 47'si doğaltaş sektöründen gerçekleşti. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak ise 2016 yılında Türkiye Geneli toplam Maden ihracatının yüzde 20'sinde denk gelen 770 Milyon USD'lik bir ihracat gerçekleşti. 770 milyon dolarlık toplam ihracatımızın yüzde70'lik kısmını ise doğaltaş ürünleri oluşturuyor" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında "İnadına üretim, inadına ihracat" sloganını benimsediklerini anlatan EMİB Başkanı Kaya şöyle devam etti: "2017 yılında ilk üç aya bakacak olursak Türkiye Geneli toplamda bir önceki senenin aynı dönemine yüzde 37 artışla 1 milyar dolarlık maden ihracatı gerçekleştirdik. Bu ihracatın yüzde 38'i doğaltaş sektöründen gerçekleşti. Ocak- Mart 2017 döneminde Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak ise Türkiye Geneli toplam maden ihracatının yüzde 19'luk kısmına denk gelen 192 milyon USD'lik bir ihracat yaptı. 2017 yılını doğaltaş sektörü olarak yüzde 20'lik ihracat artışıyla tamamlamayı hedefliyoruz. 2017 yılı sonunda 2 milyar doları aşacağız."

Avrupa'daki kriz yüzde 8-10 doğaltaş sektörünü etkiledi
Avrupa'da oluşturulan islamafobik yaklaşımlar ile terörün sektörlerini ciddi şekilde etkilediği belirten Kaya, "Bu durum bizi yüzde 8 ile 10 arasındaki oranda etkiledi. Özellikle Avrupa'da oluşturulan algıdan dolayı birebir çalıştığımız firmalar dahi Türkiye'ye gelmekten imtina ediyor. Terör dünyanın her yerinde var ama biz biraz daha ateşe yakınız. Biz yurtdışında görüştüğümüz kişilere 'Sizin orası ne kadar tehlikeli ise burası da öyle' diyoruz ama bir algı operasyonu var. Doğaltaş alacak kişi taşı seçerken; görmek, ellemek zorunda, bir resimle ürün satamazsınız. Üretimi görmeden bir proje ya da siparişe girilmez. Bizim bu yönde dezavantajımız var. Bu noktada özellikle Ortadoğu, Uzakdoğu, Çin ve Hindistan'ın tekrar hamle yapması ile sektörde oluşan açığı kapatabildi." şeklinde konuştu.
2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan mortgage krizi sırasında Türk doğaltaş sektörünün ihracatının yüzde 77'sini ABD'ye yapar konumda olduğu bilgisini paylaşan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz Türkiye olarak doğaltaş ihracatının yüzde 77'sini ABD'ye yapıyorduk. Can simidi gibi Çin ve Hindistan'ın devreye girmesi ile o krizden yara almadan kurtulduk. Hem de yeni pazarlar aramanın bilinci oluştu. O kriz mermer sektörüne büyük katkı sağladı. Artık tek bir pazar yerine pazar ağı genişletildi ve dünyanın her tarafına ürün satar hale geldik."
"İnadına üretim inadına ihracat başka yol yok" mesajı veren EMİB Başkanı Kaya, Türkiye'nin ihracatının artması için çalıştıklarını yabancılara, Türkiye'nin bugün 14 Temmuz'dan daha iyi bir noktada olduğunu anlattıklarını dile getirdi.

İşlenmiş ürünle ilgili projeler geliştiriyoruz
İtalya'nın 25 yıl önce Türkiye ile doğaltaşta aynı noktadayken moda tasarımı işin içine katarak işlenmiş duruma yönelmesini de değerlendiren Kaya, "İtalyanlar buradan Türk taşlarını işleyip ciddi rakamlara satıyordu. İtalyanlar bizim dünya pazarına girmemizle birlikte şunu gördüler ki; bizimle rekabet etme şansları olmayacaktı. Böyle olunca konsept değiştirdiler. Tasarımlara yöneldiler. Biz bin kilo satıp 100 bin dolar alırken, onlar 100 kilo satıp bin dolar alıyor. İtalyanların yaptığını şu an yapmazsak eğer sektör ciddi şekilde daralır. Bu nedenle tasarım ve uç ürünlere yönelik projeler yapıyoruz. İşlenmiş Ürünler ile ilgili URGE Projesi çalışmamız devam ediyor. Afyon'da mavi ve beyaz yakalıların eğitimini yapacak METAM Ar-Ge Projemize Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci de gerekli desteği verdi" diyerek sözlerine son verdi.
(MB-E)

29.04.2017 10:50:52 TSI
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