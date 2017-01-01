YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. '7 Kocalı Hürmüz' Keşan'da sahnelendi

'7 Kocalı Hürmüz' Keşan'da sahnelendi



(Fotoğraflı)



Turgay Balcı

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesine gelen Lüleburgaz Belediyesi Kent Oyuncuları, "7 Kocalı Hürmüz" adlı tiyatro oyununu Keşanlı tiyatroseverler ile buluşturdu.

Keşan Belediyesi Konferans ve Tiyatro Salonunda sahnelenen ve saat 20.30 sıralarında başlayan tiyatro oyununu çok sayıda kişi izledi.

Oyun sonrası sahneye gelen Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Aktan, "Değerli yazar Sadık Şendil'in bu güzel oyununu bizlerle buluşturan Lüleburgaz Belediyesi Kent Oyuncularına çok teşekkür ediyoruz. Keşanlılar'ı sık sık tiyatroyla buluşturan Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan gibi komşu ilçemiz Lüleburgaz'da da sanata, kültüre çok önem veren Belediye Başkanı Emin Halebak sayesinde Lüleburgaz Belediyesi Kent Oyuncuları bizlerle oldu. Kendisine selam ve saygılarımızı Keşan'dan iletiyoruz" diye konuştu.

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Kevser Özkan da Keşan'da, belediyenin konuğu olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Kentimiz adına oyuncularımız çok büyük bir hizmet üretiyor. Onlara ve bize destek veren herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cengizhan Aktan, sanata ve tiyatroya destekleri nedeniyle Kevser Özkan'a plaket, oyunculara da çiçek takdim etti.

(TB-MK-Y)



29.04.2017 10:52:36 TSI

NNNN

