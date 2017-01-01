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KLUFEST, 2-5 Mayıs'ta yapılacak

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:46
KLUFEST, 2-5 Mayıs'ta yapılacak

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi tarafından düzenlenen ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı KLUFEST, 2-5 Mayıs Tarihleri arasından düzenlenecek.
Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nca organize edilen ve yine Tiyatro Kulübü, Dans Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü ve Müzik Kulübü'nün paydaşı olduğu KLUFEST 02-05 Mayıs 2017 tarihleri arasında Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde düzenlenecek.
KLUFEST boyunca, tiyatrolar, dans gösterileri, konserler, fotoğraf, karikatür ve resim sergileri ile duvar boyama etkinlikleri yapılacağı ifade edilirken KLUFEST'in dans ve sahne organizatörlüğünü Tugay Demir, Tiyatro organizatörlüğünü Alican Karagülmez, Fotoğraf ve sergi organizatörlüğünü Sercan Yeşilköy, Müzik ve konser organizatörlüğünü ise Çağdaş Detay Gezgin yürüteceği açıklandı.
KLUFEST hakkında açıklama yapan Fotoğrafçılık Kulübü Başkanı Sercan Yeşilköy, "Üniversitemiz Sağlık Kültür Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştireceğimiz bu etkinliğin öğrenciler için baharın başlaması ile birlikte önemli bir motivasyon oluşturacağına inanıyoruz. Bir çok farklı alanda etkinliğimiz olacak. Öğrencilerin baharı sanatla iç içe karşılamaları için yaklaşık 4 haftadır KLUFEST hakkında çalışıyoruz. Tüm öğrencileri 02-05 Mayıs tarihlerinde Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'ne bekliyor, KLUFEST'de emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
(TB-BA-Y)

29.04.2017 10:55:25 TSI
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