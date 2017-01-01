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İpsala'da Kan Bağışı Kampanyası düzenlendi



(Fotoğraflı)



Turgay Balcı

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından Kan Bağışı Kampanyası düzenlendi.

İpsala Hükümet Konağı önünde düzenlenen ve gün boyu devam eden Kan Bağışı Kampanyasına, İpsala halkı yoğun ilgi gösterdi. Edirne Kızılay Kan Merkezi doktoru Erhan Aksoy, İpsala'ya bağışçılara teşekkür ederek "İyi bir gün geçirdik. İpsala bizim en duyarlı ilçelerimizden biri. Artık burada bilinçli bir bağışçı kitlesi bulunmakta. 50 ünite bağış aldık. Bu bizim için hiç fena olmayan bir rakam. Kan bağışı kampanyalarımız belirli periyotlar ile devam etmekte. Kan bağışı kampanyalarımızı önceye oranla daha fazla arttırdık fakat buna rağmen istediğimiz stok oranlarını yakalamak için daha fazla gönüllüye ihtiyaç duyuyoruz. Unutmayınız ki kan vermek hayat kurtarır. Ve yine unutmayınız ki bir gün bağışladığınız kan ile ya hayat kurtarıcısı ya da hayatı kurtulan siz olabilirsiniz" dedi.

(MK-Y)



29.04.2017 11:06:23 TSI

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