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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Kağıt Müzesinde ''Dünyada seramik ve fotoğraf sergisi''

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:00
Kağıt Müzesinde ''Dünyada seramik ve fotoğraf sergisi''


İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Seka Kağıt Müzesinde dünyada seramik ve fotoğraf sergisi düzenlenecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Seka Mehmet Ali Kağıtçı Müzesinde Kocaeli Üniversitesi Değirmendere Ali Özbay MYO öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nermin Demirkol'un dünyada seramik ve fotoğraf sergisi gerçekleştirilecek. 2 Mayıs Salı günü saat 14.00'da açılışı yapılacak sergi 15 Mayıs'a kadar gezilebilecek. Sergi Yrd. Doç. Dr. Nermin Demirkol'un Türkiye ve Barselona, Toledo, Torino, Limoges, Stockholm, Osaka, Glasgow, Pekin gibi dünyadaki önemli seramik ile ilgili yerlerden çektiği fotoğraflar yer alacak. Ayrıca Uşak Üniversitesi GSF Seramik Bölümü'nden Hakan Öcel'in bu fotoğrafları fotokopi transfer metodu ile kendi seramik eserlerine aktardığı fotoğraf ve seramik eserlerden oluşacak. Sergi açılışı 2 Mayıs'ta saat 14.00'da Seka Kağıt Müzesinde gerçekleşecek.
(İG-RFK-Y)

29.04.2017 11:08:57 TSI
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