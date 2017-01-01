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KTÜ ve AFAD bünyesinde 25 kişilik arama kurtarma ekibi kuruldu



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü, Sivil Savunma Amirliği bünyesinde 25 kişilik arama ve kurtarma ekibi kuruldu. Kurulan ekibin temel eğitimleri Trabzon AFAD'ın hazırladığı eğitim programları doğrultusunda arama kurtarma personeli tarafından verildi.

5 gün süren eğitimlerde gönüllülerin arama kurtarma hizmetlerine katılımları, afet bilinci, ekip oluşumu ve olay yeri yönetimi, sorumluluklar gibi konular teorik olarak aktarıldı. Kentsel arama kurtarma eğitimi kapsamında; dinleme ve görüntüleme cihazlarının kullanımı, kırıcı-delici-kesici aletler, havalı ve hidrolik kaldırma ekipmanları, aydınlatma sistemleri, kaza kırım ekipmanları gibi malzemelerle uygulamalı eğitimler yapıldı. Doğada arama kurtarma eğitimleri kapsamında ise iple erişim uygulamaları, düğümler, iniş-tırmanış sistemleri, yatay ip istasyonundan yaralı tahliyesi gibi uygulamaya yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. Eğitimin son gününde ise yaralı taşıma usulleri ve barınma hizmetlerine yönelik çadır kurma eğitiminin ardından genel bir tatbikatla eğitim sonlandırıldı.

Başarılı geçen eğitim çalışmalarının ardından ekibin bilgi ve birikimine katkı sağlayacağı düşünülen konular belirlenerek bir sonraki eğitim planlamaları yapıldı. Yapılacak diğer eğitimler sonunda KTÜ Rektörlüğü ile Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında hazırlanacak olan bir protokol ile KTÜ Arama ve Kurtarma Ekibi şehrin kurtarma potansiyeline ayrı bir güç katacağı belirtildi.

(BK-ÖS-Y)



29.04.2017 11:15:08 TSI

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