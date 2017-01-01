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Eynal Kaplıcaları yeni sezona hazır

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:21
Eynal Kaplıcaları yeni sezona hazır
Eynal Kaplıcaları yeni sezona hazır
- Simav Eynal Kaplıcaları kış turizminin ardından bahar misafirlerini ağırlıyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesindeki Eynal Kaplıcaları, indirimli kış turizminin ardından bahar misafirlerini ağırlamaya başladı.
Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Belediye Meclisinin 3 Nisan 2017 tarih ve 59 sayılı kararı ile, 2017 yılı yaz sezonu konaklama ücretleri ile ilgili çalışmanın yapıldığını belirtti. Özkan " Meclis plan bütçe komisyonu tarafından düzenlenen rapor, meclis müzakeresi sonunda, Eynal Kaplıcaları İşletme Müdürlüğüne gönderildi. Türkiye genelindeki en uygun fiyatları belirledik. Kaplıca suyumuzun ayrıcalığı, Eynal'ın doğal güzelliğinin yanı sıra fiyatlarının da uygun olması en önemli tercih sebebi oluyor" dedi.
Eynal İşletme Müdür Vekili Muharrem Türkmen, Belediye Meclisi, yaz sezonu fiyat tarifesinin 27 Mayıs 2017 tarihinde başlayıp 30 Eylül 2017 tarihinde sona ereceğini belirtti, Türkmen " 2017 yılı Ramazan ayında Eynal Kaplıcaları apart motelleri konaklama ücretlerinin, yaz sezonu konaklama ücretlerinden yüzde 50 indirimli uygulanacak" dedi.
20 yıldır Eynal Kaplıcaları müşterisi olan Bursalı Zülfiye Öztürk (60) " Bu yıl kış sezonunun son müşterileri olarak 17 kişilik bir grupla Bursa'dan geldik. Hastalıklarımızın alternatif tedavileri yanında, Simav'ın doğal güzellikleri, insanlarının cana yakınlığı, misafirperverlikleri ve Eynal Kaplıcalarının uygun fiyat uygulamasından çok memnun kalıyoruz. Allah ömür verdiği sürece her yıl Eynal Kaplıcalarına geleceğiz" dedi.
192 apart motel ve özel aile banyolarında toplam 800 yatak kapasitesine sahip Eynal Kaplıcalarının 2017 yaz sezonunda, üst kat apartlar 150 TL , alt kat apartlar 140 TL , tek oda balkonlu apart 75 TL , tek oda balkonsuz apart 70 TL olarak fiyatlandırıldığı belirtildi. (MEİ-EFE)

29.04.2017 11:29:11 TSI
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