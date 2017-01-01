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Başkan Yağcı'in inceleme ziyareti



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, kafeterya olarak planlanan Bilecik Sultaneli Yöresel Ürünler kafeteryasında incelemelerde bulundu.

Yapmış olduğu incelemede Bilecik'e sosyal tesislerinin bir yenisini daha eklendiğini ifade eden Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Yöresel ürünlerimizin ve vitamin deposu taze meyvelerimizin yer alacağı kafeterya olarak planladığımız Bilecik Sultaneli Yöresel Ürünler kafeterya olarak planladığımız alanda teknik ekibimizle incelemelerde bulunduk. Kısa süre sonra değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımız kafeteryamızda vatandaşlarımız daha doğal daha organik ürünler ile beslenme imkanı bulacak. Şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi.

(CKT-DA-Y)



29.04.2017 13:02:09 TSI

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