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Çat kasabası şantiyeye döndü



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Çat Beldesinde belediye tarafından yapılan çalışmalar ile birlikte belde adeta şantiye alanına döndü.

Çat Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte kasaba içerisinde yapılan çalışmalar hız kazandı. Çat Belediye Başkanı Kamil Duru yaptığı açıklamada havaların ısınmasıyla birlikte kasaba içerisinde, yol genişletme, asfalt çalışmaları, spor salon yapımı işlerin yanı sıra kasabanın adeta şantiye alanına döndüğünü kaydetti. Duru, " Havaların ısınmasıyla birlikte belediye olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamda sokaklarımıza kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Gülşehir yolu üzerinde bulunan köprü genişletme yol ve park çalışmalarımız, Gülşehir, Çat arasında yol genişletme asfaltlama ve yeni köprü çalışmalarımız, spor salonu ve dikiş nakış kursu inşaat çalışması, eski mezarlık yolunda geçmeli taş döşeme çalışmamız, kasabamız içerisinde peyzaj düzenlemelerimiz aralıksız devam ediyor" şeklinde konuştu.

(COŞ-SK)



29.04.2017 13:27:22 TSI

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