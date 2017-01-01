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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Edremit'te AK Partililer kahvaltıda bir araya geldi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 13:30
Edremit'te AK Partililer kahvaltıda bir araya geldi
Edremit'te AK Partililer kahvaltıda bir araya geldi
- "Belediyeye AK Parti bayrağını dikeceğiz."

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - AK Parti Edremit Teşkilatı'nın düzenlediği kahvaltıda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Metin Örkçü, "Yeni hedefimiz Edremit'te AK Parti bayrağını belediye de dalgalandırmaktır. Biz bunu başaracak güce ve yeteneğe sahibiz"dedi.
Akçay'da bulunan Üstek Kolejleri Bahçesinde tüm parti teşkilatının bir araya geldiği kahvaltının açılış konuşmasında çarpıcı açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Metin Örkçü, "Biz çok geniş bir aileyiz. Teşkilatımızın tüm kademeleri ile birlik ve beraberlik içerisinde gece gündüz sahada olan arkadaşlarımızla kahvaltıda bir araya gelelim istedik. Referandumdan Allah'ın takdiri ile büyük bir başarı ile çıktık. Hepimizin bu başarıda emeği çok büyük olduk. Yüklendiğimiz görevleri fazlasıyla yerine getirdik. Eksikliklerimizi tespit ederek yolumuza var gücümüzle devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz yaklaşık 2 yıldan bu yana yönetimimiz halkımızın iyi gününde kötü gününde her döneminde yanında olduk. Sorunları hep beraber el ele vererek çözdük. Sadece seçimden seçime gelen siyasi anlayışı değiştiren partimizin Edremit'te bu anlayışını yaşatmanın mutluğunu yaşıyoruz. Yeni hedefimiz Edremit'te AK Parti bayrağını belediye de dalgalandırmak olacaktır. Biz bunu başaracak güce ve yeteneğe sahibiz"dedi.
AK Parti'nin 15 yıllık zarfında milletin değerlerini öncelikli olarak benimseyen bir siyasi hareket olduğunun altını çizen Örkçü, "Türkiye'nin daha güçlü olabilmesi için, refah seviyesi yüksek, demokrasisi gelişmiş, daha güçlü bir Türkiye, Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, refahı halkının tamamına yayıyoruz. Türkiye'ye kazandırdığımız vizyon en büyük eserimizdir. Hiç merak etmeyin Edremit'i de alacağız. Mega ilçemiz muhtarlık gibi yönetilmeyi hak etmiyor. Milletimiz takdir eder görev verirse, el ele gönül gönüle vizyon projelerimizi nasıl hayata geçirileceğini göstereceğiz" diye konuştu.
(BT)

29.04.2017 13:38:49 TSI
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