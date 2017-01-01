29 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Azerbaycan Kerkük'e ses verdi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 13:48
Azerbaycan Kerkük'e ses verdi
Azerbaycan Kerkük'e ses verdi

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Irak Masası Azerbaycan Türkü ses sanatçısı Aida Gulzar Kerkük'de sahne aldığını bildirdi.
Azerbaycan Türkü ses sanatçısı Aida Gulzar Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluşunun 22. yıldönümünde sahne aldı. Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluşunun 22. yıldönümü münasebeti nedeniyle Kerkük'te bulunun Azerbaycan Türkü ses sanatçısı Aida Gulzar katılımcıları söylediği şarkılarla coşturdu.
Türkmeneli Gazetesini ziyaret etti.
Aida Gulzar Türkmeneli Gazetesini ziyaret etti. Burada, gazetenin başyazarı, haber editörleri ve çalışanları ile sohbet eden sanatçı gazete hakkında bilgi aldı. Ayrıca Türk Dünyası ile ilgili örf ve adetler konusunda fikir alışverişinde bulundu.
(AY-RFK-Y)

29.04.2017 13:57:10 TSI
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