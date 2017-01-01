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Azerbaycan Kerkük'e ses verdi



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Irak Masası Azerbaycan Türkü ses sanatçısı Aida Gulzar Kerkük'de sahne aldığını bildirdi.

Azerbaycan Türkü ses sanatçısı Aida Gulzar Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluşunun 22. yıldönümünde sahne aldı. Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluşunun 22. yıldönümü münasebeti nedeniyle Kerkük'te bulunun Azerbaycan Türkü ses sanatçısı Aida Gulzar katılımcıları söylediği şarkılarla coşturdu.

Türkmeneli Gazetesini ziyaret etti.

Aida Gulzar Türkmeneli Gazetesini ziyaret etti. Burada, gazetenin başyazarı, haber editörleri ve çalışanları ile sohbet eden sanatçı gazete hakkında bilgi aldı. Ayrıca Türk Dünyası ile ilgili örf ve adetler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

(AY-RFK-Y)



29.04.2017 13:57:10 TSI

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