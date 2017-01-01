29 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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(Özel Haber) KAYTİD Başkanı Ali Koray Özandaç:

29 Nisan 2017 Cumartesi, 13:50
(Özel Haber) KAYTİD Başkanı Ali Koray Özandaç:
(Özel Haber) KAYTİD Başkanı Ali Koray Özandaç:
- "Kayseri zengin bir turizm potansiyeline sahip"
- "6 bin yıllık mirası değerlendiremiyoruz"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği (KAYTİD) Başkanı Ali Koray Özandaç, Kayseri'nin tarihi, doğal ve kültürel bakımdan ciddi bir turizm potansiyeline sahip olduğunu, ancak 6 bin yıllık mirasın yeterince tanıtılamadığını söyledi.

1999 yılında seyahat acentesi, otel ve turizm işletmelerinin kurduğu bir dernek olarak, Kayseri'de turizmin kalkınmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten KAYTİD Başkanı Ali Koray Özandaç, kentin dünyada turizm bakımından ünlenen çok sayıda yerleşim merkezine göre, 6 bin yılık tarihi ile daha elle tutulur bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

"Kayseri inanç turizmi açısından çok zengin"
Ancak bu kültürün yeterince tanıtılamadığının altını çizen Başkan Özandaç, Kayseri'nin özellikle inanç turizmi açısından değerlendirilecek çok sayıda değeri olduğuna dikkat çekti. Başkan Özandaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Mevlana, Zeynel Abidin, Şemun Aleyhisselam, Şeyh Turhasan
"Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri Kayseri'de. Zeynel Abidin Hazretleri, İncesu'ya bağlı Şeyh Şaban köyünde defnedildiği ve peygamber olduğu söylenen Şemun Aleyhisselam. Selçuklular tarafından yapılmış bir türbesi de var. Filmlere (Samson ve Dilayla) konu olmuş, Hristiyanların da kabul ettiği bir peygamber, aynı zamanda Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) tarafından da kendisinden övgüyle söz edilmiş. Her yıl o bölgenin insanları tarafından onun anıldığı bir şenlik de düzenleniyor. Bizim gibi derneklerin, belediyelerin, kurumların, belki üniversitelerin, belki Müftülüğün, hep birlikte buralarda olması lazım ki bunlar daha büyük kitlelere ulaşsın. Yine İncesu'da yüksek bir tepe üzerinde Şeyh Turhasan Veli Hazretlerinin türbesi var. Her yıl onun için de şenlikler düzenleniyor. Hunat Hatun'u İslam'a kazandıran velidir. Dernek olarak hedeflerimizden biri de, bunları insanlara duyurmak, Kayseri'nin turizm değerlerine kazandırmak ve dünyaya tanıtmak."

Gürcistan'ın isim babası Yeşilhisarlı
"Bir önemli olgu da Georgia'nın yani Gürcistan'ın isim babası ve Brezilya'nın Sau Paulo şehrinin de koruyucu azizi Aziz George. Hz. İsa'nın ölümünden sonra, 300-400 yıllarında, bu bölgeye gelmiş Havarilerinden birisi olduğu söyleniyor. Doğum yeri Yeşilhisar. Müslümanlar tarafından Aziz Cercis ya da Veli Cercis olarak tanınıyor; Hızır Aleyhisselam ile de özdezleştiriliyor. Hristiyan alemi yani bizim turist olarak gördüğümüz insanlar için çok önemli değerler bunlar. Yeşilöz'de bir kilisesi var, Sümela'da ne var ise aynı resimler burada da var ama maalesef çok bakımsız bir durumda. Bunların turizm açısından çok önemli değerler olduğunu düşünüyorum. Yalnız, gerekli ilgiyi uyandıramıyoruz. Turizmde Hristiyan alemine hitap eden olguları iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum."

"Kayseri Kapadokya'nın gölgesinde kalıyor"
"Kayseri Kapadokya'nın gölgesinde kalıyor. Büyükşehir Belediyemiz Erciyes ile ilgili çok büyük yatırımlar yaptılar. Ama Erciyes tek başına çok cazip bir noktaya getirilemiyor. Kapadokya ile süslersek; Kapadokya - Erciyes, Erciyes-Kapadokya ikilisi daha çok ilgi uyandıracak. Şehrimizdeki Hitit-Hattuşaş Harabeleri, Sultan Sazlığı, Yahyalı Şelaleleri, bağlarımız ve Erciyes'imiz Kapadokya ile birleşirse turizm açısından gerecekten çok büyük bir potansiyel oluşturuyor."

"Dünya bin yıllık tarihini abartıyor, biz 6 bin yıllık tarihimizi pazarlayamıyoruz"
"Burada üniversitelerimize, dini kaynakları en net şekilde ortaya koyması gereken kurumlarımıza; İlahiyat Fakültemize, Müftülüğümüze, araştırmacılarımıza görev düşüyor. Biz, dernek olarak ve ben bir seyahat acentesi olarak işin pazarlamasındayız. Dünyayı geziyoruz, 1800'lerden, 1900'lerden bizim tabirimizle daha yeni katedralleri gezdiriyorlar; abarta abarta anlatıyorlar. Benim için ne bir tarihi ne de bir dini önemi var. Ama insanlar bunun pazarlamasını beceriyorlar. Biz bunu neden yapmayalım, 300'lü yıllardan bahsediyoruz!"

"Kayseri destinasyon açısından çok zengin"
"Kayak turizmini ön plana çıkarmak lazım, çünkü büyük yatırımlar yapıldı. Dağcılık turizmi, Yahyalı Şelalelerinde ve Zamantı Irmağında rafting turizmi; ki yakın zamanda bir şampiyona da düzenlendi, fotoğraf safarisi; ki Develi'de gelenekselleşen bir etkinlik haline geldi. Şehrimize dünyaca ünlü fotoğrafçılar geldi ve bir paylaşımları milyonlarca insan tarafından görülüyor. Fotoğraf, teknoloji sayesinde hızla yayılan bir materyal ve bu tanıtım açısından çok önemli."

"Federasyonlar kenti yeni keşfetmeye başladı"
"Federasyonlar şehrimizin imkanlarının yeni yeni farkına varmaya başladı. Mesela Kuşçu Baraj Gölü yelken sporu için mükemmel bir yer. Yeterli rüzgar ve yeterli dalgalanma sadece bu gölde mevcut. Yelken Federasyonu bunu keşfetti, yakın sürede şehrimizde ekipleri ağırlayacağız ve belki ulusal etkinlikler düzenleyeceğiz."

"Kayseri'de gastronomi turizminin de geleceği parlak"
"Kayseri'de gastronomi turizminin de geleceği parlak. Kentte şu anda gurme restoranlar açılmaya başlandı, turizm acenteleri olarak buna dair kataloglar hazırlayıp yurtiçi ve yurtdışında dağıtımını yapmayı düşünüyoruz. Çünkü yeme içme kültürü insanların öncelikleri arasında yer almaya başladı, şehrimizde jeopolitik olarak Türkiye'nin ortasında bulunmasından dolayı, her yerden esinlenmiş bir çeşitliliğe sahip bir mutfak kültürü var. Marka olmuş lezzetlerimiz var. Bunların hikayelerini oluşturup güzel sunumlarla birlikte turistlerimizin adedini artıracağımızı düşünüyorum."

"Otellerimiz yüzde 70 dolulukla çalışıyor"
"Kentte 7 bin civarında yatak kapasitesi var. Ancak yeni açılacak otellerle bu rakamın 10 bine ulaşacağını öngörüyoruz. Erciyes'te tahsisi yapılmış ama turizm hareketlenmesi ile birlikte açılacak tesisler var. Yüzde 70'e yakın doluluk oranı ile hizmet veriyor otellerimiz. Elbette bunda sanayimizin de katkısı büyük."

Kayseri'de Turizm Ödülleri Töreni gerçekleştirilecek
Başkan Özandaç, dernek olarak ilk kez Turizm Ödülleri Ödül Töreni düzenleyeceklerini ve 30 Nisan'da Kuşçu Barajı etrafında 3 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını kaydetti. Başkan Özandaç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kayseri'de ilk kez Turizm Ödülleri Gecesi düzenleyeceğiz. Amacımız, şimdiye kadar Kayseri'ye yatırımlar yapmış, büyük otel zincirlerini Kayseri'ye kazandırmış, restoranlar açmış, turizme değer vermiş, Kayseri'nin tanıtımı için yazılar yazmış, haberler yapmış medya mensupları gibi herkesi kucaklayan 40 kadar ödül listesi oluşturduk. Aslında referandum öncesinde düşünüyorduk ama çalışmalar çok yoğun ve hareketli geçtiği için biraz ileri bir tarihe aldık."

KAYTİD 30 Nisan'da Kuşçu Barajı'nı yeşillendirecek
"30 Nisan Pazar günü 3 bin kadar fidanı, Kocasinan Belediyesi'nin katkıları ile Kuşçu Barajı etrafında toprakla buluşturacağız. Turizmcilerimiz, turizm gönüllülerimiz hep birlikte ağaç dikeceği bir etkinlik gerçekleştireceğiz, orası bizim ormanımız olacak."
(SK)

29.04.2017 13:58:54 TSI
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