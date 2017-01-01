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Uluslararası Bolvadin Sempozyumu 13 Ekim de yapılacak



Mücahit Kuzu

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Bolvadin Belediyesi ve Bolvadin Kent Konseyi organizasyonuyla Uluslararası Bolvadin Sempozyumu düzenlenmesi için çalışmalar başladı.

13-15 Ekim 2017 tarihinde yapılması planlan Uluslararası Bolvadin Sempozyumu'na Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bolvadin Kaymakamlığının da destek vereceği kaydedildi. "Sultan Yolu Üzerinde Kadim Kent Bolvadin" temasıyla yapılacak olan sempozyuma Türkiye'den ve yurt dışında da birçok üniversiteden akademisyenlerin katılacağı, Bolvadin'in tarihsel, kültürel, sanatsal ve turizm konularında makalelerini sunacakları öğrenildi. Sempozyum ile ilgili yaklaşık 110 kişilik bilim kurulunun oluşturulduğu da aktarıldı.

(GC-



29.04.2017 13:59:33 TSI

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