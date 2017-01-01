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Başkan Yardımcısı Taş, misafirlerini makamında ağırladı



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Gençlik Kolları ve Azerbaycan Kültür ve Spor Kulübü yönetimi, Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş'ı makamında ziyaret etti.

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş'ın ilk misafirleri bir dönem vakıf başkanlığını da üstlendiği Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı Gençlik Kolları üyeleri oldu. Ziyarette Başkan Gülez ve ekibi, 5 Mayıs Cuma günü Hereke Gümüşhaneliler Derneği'nde gerçekleştirilecek olan 'Sıla Gecesi' için davette bulundu. Başkan Yardımcısı İsa Taş, daha sonra Körfez Azerbaycan Kültür ve Spor Kulübü Başkanı Turgut Caferoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Ali Can Kazgan, Tazebey Yaşın ve Taner Sarıçayır'ı ağırladı.

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, ziyaretler dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız İsmail Baran'ın da STK'lara verdiği değeri biliyorsunuz. Onun da dediği gibi Körfez'i birlikte güzelleştireceğiz. Belirli aralıklarla ilçedeki STK'larımızı bir araya getirerek istişarelerde bulunuyoruz. Sizlerin fikirleri bizler için önemli" ifadelerini kullandı.

(İG-AY)



29.04.2017 14:09:12 TSI

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