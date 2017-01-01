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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kaymakam Avcı muhtarlarla buluştu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 14:02
Kaymakam Avcı muhtarlarla buluştu
Kaymakam Avcı muhtarlarla buluştu

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'in Musabeyli ilçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı başkanlığında mahalle ve köy muhtarları ile toplantı yaptı.
Kaymakam Ertuğrul Avcı, tarafından Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya mahalle ve köy muhtarları ile daire amirleri ve muhtarlar katıldı. Kaymakam Avcı, toplantıda Musabeyli'de yapılan projeler, güvenlik, altyapı, sağlık, eğitim, tarım gibi kamu hizmetleri hakkında muhtarları bilgilendirdi. Daha sonra uzmanlar tarafından slayt gösterisi eşliğinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı hakkında seminer verildi. KKKA hakkında uzman doktorlar, kene vak'aları olduğunda nasıl hareket edilmesi gerektiği anlatarak, kene yapıştığında bir an önce hastaneye müracaat edilmesi uyarısında bulundu. Hemen en yakın sağlık kuruluşuna getirilememesi durumunda kenenin vücuttan nasıl çıkartılacağı hakkında muhtarlara bilgi verildi. Toplantıda muhtarların sorunlarını ve taleplerini değerlendiren Kaymakam Avcı, ilgili kurum amirlerine eksik ve noksanlıkların giderilmesi ile ilgili talimatlar verdi.
Muhtarlar her ay gerçekleştirilen toplantılardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
(MAD-SD-Y)

29.04.2017 14:10:21 TSI
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