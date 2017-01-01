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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Uluslararası 10. Kısa Film Festivali sonuçları belli oldu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 14:14
Uluslararası 10. Kısa Film Festivali sonuçları belli oldu
Uluslararası 10. Kısa Film Festivali sonuçları belli oldu

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi tarafından bu yıl 10.'su düzenlenen Uluslararası Kısa Film Festivalinin sonuçları belli oldu.
Toplamda 475 filmin başvuru yaptığı festival yoğun ilgi görürken festivalin finalinde Ulusal Kurmaca ve Ulusal Belgesel kategorilerinde ve Uluslararası Kurmaca ile Uluslararası Belgesel dallarında toplamda 60 kısa film yarıştı. Festivalde Ulusal Kurmaca dalında; '12 Saat' isimli kısa film ile Ercan Selim Öngöz 1. olurken, 'Asfalt' isimli film ile Süleyman Demirel 2., 'Penaber' isimli film ile Ramazan Kılıç ise 3. oldu. Ulusal Belgesel dalında da, 'Hayat Nöbeti' isimli film ile Peyami Sefa Altıntaş 1. olurken, 'Kırmızı' isimli film ile Abdurrahman Demir 2., 'Hayat Güzeldir' isimli kısa film ile Özer Kesemen de 3. oldu.
Uluslararası Kurmaca dalında ise,'My awesome Sonorous Life' isimli kısa film ile Giordano Torreggiani 1., 'Maree Haute' isimli kısa film ile Maxime Malabard&Anthony Taieb 2., 'Wolves' adlı kısa film ile Alvaro Rodriguez Areny 3. olurken, Uluslararası Belgesel dalında da; 'Twins Gemelos' adlı kısa film ile Pablo Radice 1., 'Marhaba-Helo' isimli kısa film ile Emilio Marti Lopez 2. ve 'Vida Como Rimozozo' isimli kısa film ile Lisi Kieling 3. Oldu.
(BT-SD-Y)

29.04.2017 14:22:34 TSI
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