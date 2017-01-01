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Türkiye ikincisi Hisarcık'lı Yunus Demirtaş, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasına hazır



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - 14-18 Mart 2017 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde sol kol da Türkiye 2. olan ve Avrupa'da ülkemizi temsil etme hakkı kazanan Hisarcık'lı Yunus Demirtaş, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasına hazır olduğunu söyledi.

13-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında Polonya'nın Katowice şehrinde yapılacak olan Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası öncesinde çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini belirten Yunus Demirtaş, "Avrupa Şampiyonası için tüm hazırlıklarımı tamamladım. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elinden gelen gayreti göstereceğim. Yarışmada tüm Hisarcık'lı hemşerilerimin desteğini ve dualarını bekliyorum" dedi.(MA-EFE)



29.04.2017 15:17:39 TSI

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