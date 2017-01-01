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DİSKİ çalışanları fidan dikti



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü çalışanları, İçme Suyu Arıtma Tesisi koruma alanında 250 adet fidan dikerek can suyunu verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, çalışanlar arasında iş barışını güçlendirmek ve dayanışma duygusuna katkıda bulunmak amacıyla fidan dikim etkinliği düzenledi. İçme Suyu Arıtma Tesisi koruma alanında düzenlenen fidan dikim etkinliğine DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Karadağ, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fırat Tutşi, daire başkanları ve çok sayıda personel katıldı. Çalışanlar, İçme Suyu Arıtma Tesisi alanına İran çamı, mavi selvi, dışbudak ve akçaağaçtan oluşan 250 ağacı önce toprağa ekti, ardından can suyunu verdi.



"Ağacı yaşat ki insan yaşasın"

DİSKİ Genel Müdürü Ahmet Karadağ, kurum olarak çevreye ve doğaya karşı duyarlı olduklarını söyledi. Karadağ, güneşli bir günde çalışanlarla birlikte keyifli bir ağaç dikimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ağacı yaşat ki insan yaşasın" dedi.

(İHA-AKK-Y)



29.04.2017 15:18:58 TSI

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