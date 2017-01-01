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Sarıgöl'de dar gelirli ailelerin evlerine onarım desteği

29 Nisan 2017 Cumartesi, 15:10
Sarıgöl'de dar gelirli ailelerin evlerine onarım desteği
Sarıgöl'de dar gelirli ailelerin evlerine onarım desteği

(Fotoğraflı)

Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ikamet eden dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine Sarıgöl Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından bakım ve onarım desteği veriliyor.
Sarıgöl Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2016 yılında kendilerine müracaat eden ve tespiti yapılan dar gelirli vatandaşlara, 2 adet prefabrik ve 3 adet betonarme ev inşa ederken, 5 evde de bakım ve onarım çalışması yaptı. Sarıgöl SYDV'nin öncelikle bakıma muhtaç, engelli, dar gelirli vatandaşların evlerinin yapım ve onarımını sağlandığını belirten Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, ''2016 yılında vakfımıza müracaat eden ihtiyaç sahiplerinin durumu vakfımız heyete tarafından incelendikten sonra 10 ailenin evleri yenilendi. 2016 yılında 200 bin TL harcama ile 10 ailemiz başlarını sokacakları sıcak yuvalarına kavuştular. 2017 yılında ise Nisan ayı itibariyle 6 ailenin evi 65 bin TL karşılığında onarımı yapıldı. Ayrıca 9 ailemizin de evlerine onarım kararı çıktı" dedi. Yeni ev sahibi olan ve bakımı yapılan ev sahipleri Sarıgöl Kaymakamlığına teşekkür ederek, "Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandılar.
(VS-ÖND-Y)

29.04.2017 15:19:23 TSI
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