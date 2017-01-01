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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs intihar etti

29 Nisan 2017 Cumartesi, 15:29
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs intihar etti
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs intihar etti

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi 9'uncu kattan atlayarak intihar etti.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Esentepe'de ki konutların 9'uncu katından H.D (19) isimli şahıs kendisini aşağı bıraktı. Balkondan atlayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen H.D olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen görevlilerin yaptıkları inceleme sonrasında şahsın cenazesi Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şahsın yakınları hastane morgunun önünde sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(AHM)

29.04.2017 15:37:48 TSI
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