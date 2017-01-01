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"Emeğinizi Ödüllendirin" yarışma sonuçları belli oldu



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarının (KOMEK) Geleneksel Altın Dokunuşlar Sergisi öncesi kursiyerler arasında düzenlediği branş yarışmasının sonuçları belli oldu.

Konya'nın sanatına katkı sağlayan ve yön veren KOMEK'in, kursiyerlerin emeğini ödüllendirmek ve sanata teşvik etmek amacıyla düzenlediği yarışma, ahşap boyama, altın işi, çini, ebru, iğne oyası, mefruşat, resim, takı tasarımı ve tel kırma branşlarında yapıldı. Dokuz dalda 323 eserin jüri üyeleri tarafından değerlendirildiği yarışmada, her branşın birincisine tam, ikincisine yarım, üçüncüsüne çeyrek altın, jüri özel ödülü olarak ise gram altın verilecek. Selçuk Üniversitesi ile Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri ile alanında uzman isimlerden oluşan jüri değerlendirmesi sonucu, dereceye giren kursiyerlere ödülleri, Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenecek Altın Dokunuşlar Sergisi kapsamında düzenlenecek tören ile verilecek. Yarışmada dereceye giren bütün eserler Altın Dokunuşlar kapsamında 16-23 Mayıs tarihleri arasında sergilenecek.

Yarışmada dereceye giren isimler şöyle: "Ahşap Boyama: "Birinci Nermin Yağcı, ikinci Şeyma Gezgiç, üçüncü Hasibe Eken, jüri özel ödülü Hümeyra Kaplan. Altın İşi: Birinci Fatma Erkut, ikinci Ayşe Nur Topalak, üçüncü Niğmet Karakaya, jüri özel ödülü Ebru Elliiki. Çini: Birinci Emel Koç, ikinci Havva Selvi, üçüncü Ruhiye Civelek, jüri özel ödülü Baharistan Tengirşen. Ebru: Birinci Kevser Yener, ikinci Dilek Çelik, üçüncü Hayriye Sürel, jüri özel ödülü Sevgi Selam. İğne Oyası: Birinci Hediye Tok, ikinci Süheyla Söğüt, üçüncü Halime Sarıbaş, jüri özel ödülü Songül Eren. Mefruşat: Birinci Keziban Çetinkaya, ikinci Meral Karakuş, üçüncü Şenay Acar, jüri özel ödülü Selma Akkoyun. Takı Tasarım: Birinci Meltem Uğuz, ikinci Melike İlkay Deveci, üçüncü Şükran Sarıkaya, jüri özel ödülü Vesile Taşbaş. Tel Kırma: Birinci Ayşe Araç, ikinci Kamile Gelir, Üçüncü Nurgül Karabıyık, jüri özel ödülü Nadire Yüksel. Resim: Birinci Kezban Demirci, ikinci Nurten Yıldız, üçüncü Şerife Özmen, jüri özel ödülü Seyhan Bayburt."

(BG-FM-Y)



29.04.2017 15:40:00 TSI

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