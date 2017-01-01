YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Müdür Alan, öğrencilere projeler hakkında bilgi verdi

Müdür Alan, öğrencilere projeler hakkında bilgi verdi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, Kahta Meslek Yüksekokulunda öğrencilere, Adıyaman'daki tarım ve hayvancılık projeleri hakkında bilgi verdi.

Kahta Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Kahta Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İlkan Ali Olgunoğlu ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Adil Alan, bilgilendirme toplantısında, Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün ile genelinde uyguladığı projeleri, destekleme ve hibe programları hakkında bilgileri sunum şeklinde anlatı.

(HT-AHM)



29.04.2017 15:45:40 TSI

NNNN

