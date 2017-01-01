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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan 1 Mayıs mesajı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 15:47
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan 1 Mayıs mesajı
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan 1 Mayıs mesajı

(Fotoğraflı)

Ahmet Cafer
EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "1 Mayıs emeğin ve alın terinin günüdür. Bu dünyadaki en kutsal hazinedir alın teri" dedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yatığı açıklamada tüm işçilerin barış, emek ve özgürlüğün sembolü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Gürkan, "1 Mayıs emeğin ve alın terinin günüdür. Bu dünyadaki en kutsal hazinedir alın teri. Alın teriyle kazanılan bir lokma ekmektir, emek. Barış, emek ve özgürlüğün sembolü olan 1 Mayıs, bir ülkenin ekonomisinin gelişmesinde emek sahibi olan işçilerin haklarını arama günüdür'' ifadelerini kullandı.

''Hepimiz bu ülkenin birer emekçisiyiz"
Gürkan ayrıca, ''Ülkesinin büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına en büyük katkıyı sağlayanlar emeğini alın teriyle birleştiren işçilerimizdir. Tüm işçi, memur, emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Hepimiz bu ülkenin birer emekçisiyiz. Bugünün hepimiz için bir bayram havası içerisinde huzur ve güvenle geçmesini diliyor; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum. Türkiye için, Edirne için, işçiye, alın terine ve emeğine değer veren bir anlayışla; üreteni ve üretimi önemseyerek, görev yapaya emeğe ve emekçinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
(AC-MEF-Y)

29.04.2017 15:56:27 TSI
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