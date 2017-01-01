29 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Esas 67 Burda AVM'de kazı kazan kampanyası

29 Nisan 2017 Cumartesi, 16:10
Esas 67 Burda AVM'de kazı kazan kampanyası
Esas 67 Burda AVM'de kazı kazan kampanyası

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Esas 67 Burda alış veriş ve yaşam merkezi tarafından kazı kazan etkinliği başladı. 2 gün sürecek olan etkinliğin ilk gününde ziyaretçiler birbirinden güzel hediyeler kazandı.
Etkinliklerine ara vermeden devam eden Esas 67 Burda alışveriş ve yaşam merkezi kazı kazan etkinliği ile ziyaretçilerinin karşısına çıktı. Aynı gün içinde toplamda 200 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapıp Google Play veya Apple Store' dan 67 Burda Cepte uygulamasını indiren ve Kazı Kazan etkinliğine katılan ziyaretçilere birbirinden güzel hediyeler verildi.
(SÖ-SÖ-Y)

29.04.2017 16:18:11 TSI
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