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Başkan Ercik: "Referandumdan tam anlamıyla istediğimiz sonuç çıkmadı"

- AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, İl Başkanı Ercik, Milletvekilleri Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın'ın katılımıyla yapıldı

- İl Başkanı Ercik, Türkiye'nin yarısından fazlasının oyunu alan AK Parti teşkilatının yüzde 51 buçuğa sevinemediğini söyledi



(Fotoğraflı)



Kıymet Gökçe

MERSİN (İHA) - AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 16 Nisan'da yapılan referandumdan tam anlamıyla istedikleri bir sonuç çıkmadığını, ancak milletin teveccühüyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yüzde 51 buçukla geçtiğini söyledi. Ercik, "Ama rabbimize ne kadar şükretsek az, öyle bir teşkilatla çalışıyoruz ki, Türkiye'nin yarısından fazlasının oyunu alan bu teşkilat yüzde 51 buçuğa tam anlamıyla sevinemedi" dedi.

AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, İl Başkanı Ercik, Milletvekilleri Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın'ın katılımıyla yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen toplantıya merkez v e ilçe teşkilatları yoğun katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, referandum çalışmalarını içeren bir slayt gösterisi de yapıldı.

"Yüzde 51 buçuğa sevinemedik"

Toplantıda konuşan İl Başkanı Ercik, 16 Nisan'da yapılan referandumdan tam anlamıyla istedikleri bir sonuç çıkmadığını, ancak milletin teveccühüyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yüzde 51 buçukla geçtiğini söyledi. Ercik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle referandum sonucu 50 artı 1 geldi. Hacı Özkan milletvekilimin dünkü konuşmasında dediği gibi ilk referandum sonuçları yüzde 60-65 ile başlayıp yüzde 51'e gerileyince hepimizde bir hüzün oluştu. Ama önce batıdaki sandıklar açılmış olsaydı, yüzde 40 ile başlamış olsaydık en azından şu anda yüzde 51 buçuk bizler için hiç olmazsa bir memnuniyet ifade etmiş olacaktı. Ama rabbimize ne kadar şükretsek az, öyle bir teşkilatla çalışıyoruz ki, Türkiye'nin yarısından fazlasının oyunu alan bu teşkilat Türkiye'nin AK Parti teşkilatı, yüzde 51 buçuğa tam anlamıyla sevinemedi. Böyle bir teşkilatla yol almaktan o kadar mutluyum ki, bunu kelimelerle ifade etmek mümkün değil" diye konuştu.

"Referandumdaki oyumuzu koruduğumuz müddetçe Mersin'deki yüzde 90 belediyeyi almış oluyoruz"

Referandumda 'evet' oyu açısından Mersin'de Çamlıyayla ilçesinin birinci olduğunu dile getiren Ercik, Çamlıyayla teşkilatına teşekkür etti. Tüm ilçe teşkilatlarına referandumdaki çalışmalarından dolayı şükranlarını sunduğunu vurgulayan Ercik, referandum süreci boyunca tüm teşkilatlarıyla sabahtan akşama kadar kapı kapı evleri dolaşarak broşür dağıttıklarını anımsattı. Sadece Mersin AK Parti olarak yaklaşık 500 bin broşür bastırdıklarını, bunun dışında genel merkez tarafından gönderilen broşürleri de ev ev dağıttıklarını ifade etti. "Yüzde 51 buçuğa sevinemeyen bir teşkilattan bahsediyorum" diyen Ercik, şöyle devam etti: "Çok net söylüyorum, bizler eğer bu oyumuzu koruduğumuz müddetçe Mersin'deki yüzde 90 belediyeyi almış oluyoruz. Önümüzde bir yerel seçim var. Teşkilatlar o güne kadar gece gündüz çalışacak, kendisini tamamen yerel siyasete hazırlamış olacak. Bizim önümüzdeki en büyük imtihan bu."

Referandum sürecini birlikte yürüttükleri MHP ile daha önce CHP ve HDP'ye oy vermiş, ancak referandumda 'evet' oyu kullanmış seçmenlere de teşekkür eden Ercik, 2 Mayıs Salı günü partiye üye olacağını anımsattığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım'a da şükranlarını sundu. Ercik, "Salı gününden sonra içimizdeki heyecan bin kat daha büyüyecek, çünkü dünya lideri, artık hem cumhurbaşkanımız hem de bu partinin genel başkanı olacak. Bundan sonraki süreçte Allah bizlerin birliğini, beraberliğini bozmasın, 2019 yerel seçimlerinde Mersin'deki tüm belediyeleri Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza inşallah armağan ederiz" ifadelerini kullandı.

Milletvekillerinin de birer konuşma yaptıkları toplantıda, daha sonra referandum süreci ve sonucu değerlendirildi.

(KYM-Y)



29.04.2017 16:35:16 TSI

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