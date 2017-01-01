29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rektör Çomaklı, Erzurum Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 16:28
Rektör Çomaklı, Erzurum Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı
Rektör Çomaklı, Erzurum Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Erzurum Kitap Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Atatürk Üniversitesinin standının da yer aldığı fuarı, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ziyaret etti.
Dokuz gün sürecek ve birçok yazara ev sahipliği yapacak olan Erzurum Kitap Fuarı'nın açılışına, Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu ve Ak Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile birçok davetli katıldı.
Kitap fuarlarının önemine değinen Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklı: " Kitap Fuarları, farklı sebeplerden dolayı kitaplara ulaşamayanlar, aradığı her kitabı kitapçılarda bulamayanlar için ayaklarına gelen büyük bir kitabevi. Okumanın önemine varan insanların buluşma noktası ve aynı zamanda sosyal devinim ve kültürel etkinlikler açısından da önemli bir unsur olma özelliği taşıyor" dedi.
Bulunduğu şehirlere büyük kazanımlar sağladığını dile getiren Rektör Çomaklı: " Kitap fuarları yalnız kitap okumaya gönül verenler için değil, kitaplara ulaşma noktasında sıkıntılar yaşayan öğrenciler için de faydalı bir etkinlik olma özelliği taşıyor. Ders kitabından başka kitaba dokunamamış olan çocuklar, ilk kez böyle bir kitap okyanusunda, ders kitabının da ötesinde bir başka dünyanın var olduğunun farkına varıyor" diye konuştu.
Açılışın ardından Atatürk Üniversitesi standını ziyaret eden Erzurum protokolüne Rektör Çomaklı, üniversite yayınlarından hediye etti.
(ERZ-AT-Y)

29.04.2017 16:37:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
B.B. Erzurumspor: 0 Fethiyespor: 0
YEREL

B.B. ERZURUMSPOR: 0 FETHİYESPOR: 0
Yabancı öğrenciler, kültürlerini tanıtmak için buluştu
YEREL

YABANCI ÖĞRENCİLER, KÜLTÜRLERİNİ TANITMAK İÇİN BULUŞTU
Sekmen: &quot;Kut'ül amare zaferi türk tarihinin övünç vesilesidir&quot;
YEREL

SEKMEN: "KUT'ÜL AMARE ZAFERİ TÜRK TARİHİNİN ÖVÜNÇ VESİLESİDİR"
Erzurum fark attı
YEREL

ERZURUM FARK ATTI
Erzurum'da öncelik eğitim ve sağlıkta
YEREL

ERZURUM'DA ÖNCELİK EĞİTİM VE SAĞLIKTA
DHMİ Erzurum verileri açıklandı
YEREL

DHMİ ERZURUM VERİLERİ AÇIKLANDI
10. Uluslararası öğrenci buluşması Erzurum'da gerçekleşti
YEREL

10. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BULUŞMASI ERZURUM'DA GERÇEKLEŞTİ
AK Parti Erzurum Milletvekili Ilıcalı, &quot;Erzurum, Erzincan ve Kars olarak 2026 Kış Olimpiyatlarına adayız&quot;
YEREL

AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ILICALI, "ERZURUM, ERZİNCAN VE KARS OLARAK 2026 KIŞ OLİMPİYATLARINA ADAYIZ"
Diş eti hastalıklarına dikkat
YEREL

DİŞ ETİ HASTALIKLARINA DİKKAT
Kişinin tarzına göre burun estetiği
YEREL

KİŞİNİN TARZINA GÖRE BURUN ESTETİĞİ
Mobbing ile Mücadele Derneği, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti
YEREL

MOBBİNG İLE MÜCADELE DERNEĞİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF.DR. ÖMER ÇOMAKLI'YI ZİYARET ETTİ
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
TRT Geleneksel ''Radyo Günleri'' başlıyor
YEREL

TRT GELENEKSEL ''RADYO GÜNLERİ'' BAŞLIYOR
Kadıoğlu, Güneş Vakfının konuğu oldu
YEREL

KADIOĞLU, GÜNEŞ VAKFININ KONUĞU OLDU
&quot;2026 Kış Olimpiyatları hazırlıklarımız başladı&quot;
YEREL

"2026 KIŞ OLİMPİYATLARI HAZIRLIKLARIMIZ BAŞLADI"
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Devlet Demiryolları'ndan ilaçlama uyarısı
YEREL

DEVLET DEMİRYOLLARI'NDAN İLAÇLAMA UYARISI
Sivas- Kars arası demiryolu hat ve istasyonlarında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacak
YEREL

SİVAS- KARS ARASI DEMİRYOLU HAT VE İSTASYONLARINDA OTLA MÜCADELE KAPSAMINDA İLAÇLAMA YAPILACAK
Denizbank Oltu Şubesi açıldı
YEREL

DENİZBANK OLTU ŞUBESİ AÇILDI
&quot;4. Erzurum Kitap Fuarı&quot; açıldı
YEREL

"4. ERZURUM KİTAP FUARI" AÇILDI
Geleceğimizi İçin Ailece El Ele Projesi final programı
YEREL

GELECEĞİMİZİ İÇİN AİLECE EL ELE PROJESİ FİNAL PROGRAMI
Erzurum Kitap Fuarı açıldı
YEREL

ERZURUM KİTAP FUARI AÇILDI
Başkan Vekili Doğan, yaralı askeri ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ DOĞAN, YARALI ASKERİ ZİYARET ETTİ
Erzurum'da &quot;Dini Temsil Sorunu&quot; sempozyumu
YEREL

ERZURUM'DA "DİNİ TEMSİL SORUNU" SEMPOZYUMU
EN ÇOK OKUNANLAR
Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
YAŞAM

UÇAKTAKİ YOLCU YAKALAMIŞTI, FOTOĞRAFI YAKINLAŞTIRDIKLARINDA İSE...

 1
  • 2 Duş pozu olay oldu
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 Boy farkı ortaya çıktı