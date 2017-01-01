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Aydın Şehiriçi Kooperatifinde Okan Yalçın Güven tazeledi



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Okan Yalçın güven tazeledi. Tek liste ile gidilen seçimlerde konuşan Başkan Yalçın, daha modern bir durak yapılması için yeni yer arayışı içinde olduklarını söyledi.

Şoförler Odası Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin Divan Başkanlığını Kemal Özdemir yaptı. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği kongreye Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ve çeşitli odaların başkan ve yöneticileri katıldı.

Açılışta konuşan Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, hizmetlerden söz edip kooperatifteki gelişmeler hakkında bilgi vererek "Mevcut son durak tesisimiz yeterli olmadığı ve şehrin içinde kaldığı için daha iyi bir hizmet verebilmek için yeni bir yere ihtiyacımız var. İhtiyacımızı karşılayacak büyüklükte ve özellikle Polis Okulu çevresinde yer arayışı içerisindeyiz. Yaklaşık 15 dönümlük bir yer satın alıp daha modern bir durak yapmak istiyoruz" dedi.

Kooperatif olarak 160 araç ile Aydın halkının yanı sıra Aydın'a gelen herkesi Aydın'a yakışır şekilde hizmet verme gayreti içersinde olduklarını ifade eden Kooperatif Başkanı Okan Yalçın, bir süre önce uygulamaya koydukları 'Ayın şoförü' ödüllerinin devam edeceğini söyledi. Yalçın "Bu uygulama sayesinde Aydın'ın üst düzey yöneticilerinin durağımıza gelmesini sağlayarak sizlerin sorunlarını tek bir ağızdan yetkililere ilettik. Ayın şoförü uygulaması amacına ulaşıp çalışan personelin motivasyonu için her ay bir şoför seçilip ödüllendirildi. Bu uygulamamız aynen devam edecek" diye konuştu.

Aydın Efeler ilçesinde 160 şehir içi minibüsünün 20 güzergahta yolcu taşımacılığı yaptığını ve üniversite güzergahında yaşanan yoğunluğun önlenmesi için yolcunun yoğun olduğu saatlerde, güzergah yoğunluğu az olan hatlardan araç takviyeleri yaparak yolcuların mağduriyetinin giderildiğini kaydeden Başkan Okan Yalçın, "Artık kliması olmayan araçlarda yolcu taşımacılığı yapılmayacak. Bu konuda eksiği olan 12 araç için Mayıs ayına kadar süre verdik. Bunun yanında tüm araçlarımıza engelliler için de kullanıma müsait duruma getirildi" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen genel kurul sonucu Okan Yalçın başkanlığındaki yönetim kurulu; Nihat Atan, Önder Eroğlu, Kemal Selçuk, Basri Yaman, Ersin Akay, Edip Çağlayan, Günaydın Işık, Şahabettin Kanşıray'dan oluştu.

(İK)



29.04.2017 17:00:17 TSI

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