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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Başkan Gümrükçüoğlu'nun vefası

29 Nisan 2017 Cumartesi, 16:52
Başkan Gümrükçüoğlu'nun vefası
Başkan Gümrükçüoğlu'nun vefası

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevlerinden bir süre önce Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevine atanan Ahmet Kurt ile Ankara İŞKUR İl Müdürlüğü'ne atanan Ahmet Taşan'a hizmetlerinden ötürü plaket takdim ederek teşekkür etti.
Sera Gölü Tesisleri'nde gerçekleştirilen Daire Başkanları İstişare Toplantısı'nda konuşan Gümrükçüoğlu, "Her zaman söylediğimiz gibi herkese eşit, objektif, şeffaf hesap verebilir olarak bütün iş ve işlemlerinizde davranmamız temel prensibimizdir. Bunu da en iyi şekilde yürüttüğünüzü görüyoruz. Bu çevrede biz bir aileyiz. Bundan sonra yürüteceğimiz mesailerde de bu titizliği göstereceğinizi biliyoruz" diye konuştu.
Toplantıda Büyükşehir Belediyesindeki görevlerinden Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne atanan Ahmet Kurt ile Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne atanan Ahmet Taşan'a hizmetlerinden ötürü plaket takdim etti.
Başkan Gümrükçüoğlu, "Sayın Ahmet Kurt da Sayın Ahmet Taşan da bizlerle birlikte gecelerini gündüzlerini katarak görevlerini ifa ettiler. Ahmet Kurt hem İşletme ve İştirakler Dairesi, hem de Bilgi İşlem Dairesini yürüttü. Ahmet Taşan kardeşimde bizim Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğündeki güzel hizmetleri nedeniyle alıp birlikte çalışmak istediğimiz bir arkadaşımızdı. Yine öyledir. Kültür ve Sosyal İşler Dairemizde gayretlerini büyük başarılarla sürdürdü. Biz kendilerinden çok memnunuz, gösterdikleri gayretlere müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.
(BK-ÖS-Y)

29.04.2017 16:59:52 TSI
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