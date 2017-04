YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Demirkol Kut'ül Amare zaferini kutladı

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Osmanlı'nın Irak cephesinde İngiliz kuvvetlerini yenilgiye uğrattığı Kut'ül Amare Zaferinin 101. yıl dönümü kutladı.

Fevzi Demirkol, Kut'ül Amarenin bir edep, iman ve inanç zaferi olduğunu vurgulayarak, her yıl bu zaferden alınan derslerin hatırlanması, ecdadın hakkıyla yad edilmesi adına bu hafta içinde etkinliklerinin olacağını belirtti. Demirkol, Haliliye Belediye Meclisince alınan bir karara göre, Kut'ül Amare Zaferinin her yıl Haliliye'de bayram olarak kutlanacağını ve her yıl dönümünde Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikler ve kutlamaların olacağının da altını çizdi. Demirkol, "Bugün 29 Nisan, bu tarih aynı zamanda geçmişimizde önemli bir tarihin de yıl dönümü. Hepimizin hatırlaması, içinden dersler alması ve gelecek nesillere aktarması gereken önemli bir tarih, 'Kut'ül Amare Zaferi'. 29 Nisan 1916'da yaşanmış olan ve Osmanlı Devletinin son 200 yılı içerisinde kazandığı zaferlerin en önemlilerinden biri olarak gördüğümüz Kut'ül Amare, yine Çanakkale Destanından sonra tarihimizde yaşanmış en büyük zaferlerden biri olarak nitelendirebileceğimiz bir zafer. Bu zaferin her yıl dönümü, ondan çıkardığımız derslerden ötürü de önem kazanıyor. 101 yıl önce askerimizin sayıca az ve mühimmatça yetersiz olmasına rağmen, düşman işgaline karşı kazandığı bu zafer, sonrasında kaydedilen fotoğraf karelerinden de anlaşılacağı gibi hem bir edep, hem de bir iman ve inanç zaferidir. Türk Ordusunun, Şanlı 6. Ordu Komutanı Mirliva Halil Bey'in komutasında, Kut'ül Amarede 13 bin 300 İngiliz askerini, 13 generali, 481 subayı teslim alarak sonuçlandırdığı ve tarihe zafer olarak kazınan bu kutlu gün, inanan bir toplumun, imkânsızlıklara rağmen nasıl galip gelebileceğine dair bizlere çok fazla şey sunuyor. Birinci Dünya Savaşına baktığınızda, bu savaş ülkeler arası bir savaş olarak nitelendirilse bile savaşın neredeyse tamamı topraklarımız üzerinde sürmüş ve bize ağır yükler getirmiştir. Düşmanlarımız veyahut o zamanki müttefiklerimizce birçok defa imkân veya ihtiyaçlar konusunda yetersiz duruma düşürülmemize rağmen, her defasında birbirinden daha büyük zaferlere imza atmışızdır. İşte bu noktada Kut'ül Amare Zaferi yüce bir örnektir. Aynı anda 12 cephede mücadele veren, siper alan bir milletin inancının onu nerelere taşıdığının bir örneğidir. Bugün bile günümüzde örneklerini halen gördüğümüz bu inanç ve iman çok şükür ki milletimizde yaşamaya, vücut bulmaya devam etmektedir. Ülkemizi işgale, milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, 81 ilimizde milletimizin asil şahlanışı bunun en açık örneklerinden biridir. Burada da milletimiz,bu imanın, inancın ve iradenin bir örneğini daha göstermişlerdir. Ecdadımızdan aldığımız emanetlerden olan birçok örnek vasıf vardır. Teslim alınan İngiliz askerlerine karşı gösterilen tutum,zaferin sarhoşluğuna kapılmayıp vatan ve millet bilincini korumadaki kararlılık, en zor şartlarda, imkânsızlıklara rağmen zafere olan inanç ve iman gücü, bugün de milletimizde kendini korumakta ve kendini göstermektedir. Bu nedenle 101 yıl sonra da içimizde yaşayan bu güç, Kut'ül Amareyi bize bugün de kutlu kılmaktadır. 101'inci yıl dönümünde Kut'ül Amarede şehit düşen ecdadımıza ve bu zaferden gazi olarak ayrılmış ama tarih içinde hakkın rahmetine ulaşmış tüm gazilerimize de yüce rabbimizden rahmet dilerim. Tüm zaferlerin sahipleri onu bugün koruyan, sahip çıkan ve tarihinin farkında yetişen gençlerimizdir. Zaferler onları kazananların olduğu kadar onu koruyanlarındır da, bu nedenle tüm neslimize de bu kutlu yıl dönümünde müreffeh, iman dolu, kendinden emin, tarihine ve ülkesine karşı sorumluluğunun bilincinde, ahde vefası bol bir ömür dilerim"dedi.

29.04.2017 17:06:23 TSI

