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Futsalın şampiyonu Aliya İzzetbegoviç Lisesi oldu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 18:30
Futsalın şampiyonu Aliya İzzetbegoviç Lisesi oldu
Futsalın şampiyonu Aliya İzzetbegoviç Lisesi oldu

(Fotoğraflı)

Barış Gezici
MANİSA (İHA) - Akhisar Belediyesi ile Akhisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği Satır Mustafa ve Taksi Zeki 2. Futsal Turnuvası sona erdi. 34 takımın mücadele ettiği turnuvada şampiyon, Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı oldu.
Akhisar Fevzi Keskinoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2. futsal turnuvası, Akhisarspor'da uzun yıllar forma giyen ve kaptanlık yapan futbolcular, "Satır Mustafa" lakaplı Mustafa Nogalbey ve "Taksi Zeki" lakaplı Zeki Çelik adına yapıldı. Rakiplerini eleyen Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı ile Dağdere Ortaokulu takımı finalde karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli başlayan müsabakanın ilk devresi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın ikinci devresine hızlı başlayan ekip Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı karşılaşmadan 6-3 galip ayrılarak, turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuva sonunda eski futbolcular Mustafa Nogalbey ve Zeki Çelik'e, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı tarafından lakaplarının yazılı olduğu Akhisar Belediyespor forması hediye etti. Turnuvada dereceye girenlere kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
(BG-ÖND-Y)

29.04.2017 18:39:06 TSI
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