YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Büyükşehrin yerli fide dağıtımı Didim'de devam etti

Büyükşehrin yerli fide dağıtımı Didim'de devam etti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü, fide dağıtımlarını Didim'de devam etti. Didim'de 10 bin adet ücretsiz biber, domates ve patlıcan fideleri dağıtıldı.

Bozdoğan seralarında yetiştirilen fide dağıtımında, Didimlilere toplam 10 bin fide dağıtıldı. Cumartesi Pazaryerinde gerçekleştirilen fide dağıtımında uzun kuyruklar oluştu. Fide dağıtımı kısa sürede tamamlanırken, Didimliler ise gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

(HÇ-MB-Y)



30.04.2017 07:01:50 TSI

NNNN

