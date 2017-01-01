30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Büyükşehrin yerli fide dağıtımı Didim'de devam etti

30 Nisan 2017 Pazar, 06:52
Büyükşehrin yerli fide dağıtımı Didim'de devam etti
Büyükşehrin yerli fide dağıtımı Didim'de devam etti

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ilçe genelinde sürdürdüğü, fide dağıtımlarını Didim'de devam etti. Didim'de 10 bin adet ücretsiz biber, domates ve patlıcan fideleri dağıtıldı.
Bozdoğan seralarında yetiştirilen fide dağıtımında, Didimlilere toplam 10 bin fide dağıtıldı. Cumartesi Pazaryerinde gerçekleştirilen fide dağıtımında uzun kuyruklar oluştu. Fide dağıtımı kısa sürede tamamlanırken, Didimliler ise gerçekleştirilen etkinlikten dolayı Aydın Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.
(HÇ-MB-Y)

30.04.2017 07:01:50 TSI
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