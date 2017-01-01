30 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Ölüm nedeni istatistikleri açıklandı

30 Nisan 2017 Pazar, 07:20
Ölüm nedeni istatistikleri açıklandı
- Erzurum'da ölüm nedenlerinde ilk üç sırayı dolaşım sistemi hastalıkları, iyi veya kötü huylu tümörler, solunum sistemi hastalıkları oluşturdu

ERZURUM (İHA) - TÜİK Ölüm Nedeni 2016 istatistiklerini paylaştı. Erzurum'da ölüm nedenlerinde ilk üç sırayı dolaşım sistemi hastalıkları, iyi veya kötü huylu tümörler, solunum sistemi hastalıkları oluşturdu.
ÖLÜM NEDENİ ORANLARI
Erzurum'daki ölümlerde dolaşım sistemi hastalıkları yüzde 37.7, iyi veya kötü huylu tümörler yüzde 22,2, solunum sistemi hastalıkları yüzde 12,02, endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar yüzde 5,30, sinir sistemi ve duyu organı hastalıkları yüzde 5,22, dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler yüzde 3,38, diğer ölüm nedenleri yüzde 14,11'lik oran gösterdi.
2016'DA 3 BİN 959 KİŞİYİ KAYBETTİK
Erzurum'da 2016 yılında 3 bin 959 kişi yaşamını yitirdi. Verilere göre bin 494 kişi dolaşım sistemi hastalıkları, 879 kişi iyi veya kötü huylu tümörler, 476 kişi solunum sistemi hastalıkları, 210 kişi endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar, 2017 kişi sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları, 134 kişi dışsal yaralanmalar ve zehirlenmeler, 559 kişi ise diğer nedenlerle yaşıma veda etti.
ÖLÜM NEDENİ İSTATİSTİKLERİ
Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler, 162 bin 876 oldu. Ölüm nedenlerinde ilk üç sıra 2016 yılında da değişmedi. Ölüm vakalarının yüzde 39,8'ini oluşturan dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu; yüzde 19,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 11,9 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.
DOLAŞIM SİSTEMİ KAYNAKLI ÖLÜMLER
Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin yüzde 40,5'ini iskemik kalp hastalığı oluşturdu. Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin 2016 yılında yüzde 40,5'i iskemik kalp hastalığından, yüzde23,6'sı ise serebro-vasküler hastalıktan kaynaklandı.
TÜMÖRDEN ÖLÜM
Tümörden ölüm en çok gırtlak, soluk borusu/bronş/akciğer tümöründen oldu.Kötü huylu tümör nedeniyle gerçekleşen ölümlerin toplam sayısı 2016 yılında 78 bin 931 kişi oldu. Bu ölümlerin yüzde 31,1'i gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen kaynaklandı.
YAŞ GURUPLARI
Ölüm nedeni istatistikleri yaş gruplarına göre incelendiğinde; 2016 yılında dolaşım sistemi hastalıkların en çok (56 bin 256 kişi) 75-84 yaş grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla (22 bin 460 kişi) 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.
İkamet edilen ile göre ölüm nedenleri incelendiğinde; 2016 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla; Amasya (yüzde 50,8), Sakarya (yüzde 49,2), Aydın (yüzde 48,7), Yozgat (yüzde 48) ve Denizli (yüzde 47,7) oldu. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il ise sırasıyla; Tekirdağ (yüzde24,1), İstanbul (yüzde 23,8), Kırklareli, Eskişehir ve Van (yüzde 23,3) oldu.
(ERZ-AT-Y)

30.04.2017 07:29:14 TSI
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