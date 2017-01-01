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Erzurum vergi mükellefi sayısında artış



ERZURUM (İHA) - Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2017 mart dönemi faal vergi mükellefi verilerini paylaştı. Erzurum'da 9 bin 622 gelir vergisi, 8 bin 233 basit usülde vergilendirilen gelir vergisi, 2 bin 813 kurumlar vergisi, 13 bin 233 gelir stopaj vergisi, 7 bin 952 gayrimenkul sermaye iradı vergisi, 12 bin 310 KDV faal mükellefinin faaliyet verdiği bildirildi.

MART 2017 VE ERZURUM

Şubat ayına göre mart ayında faal vergi mükellefi sayısı Gelir vergisinde yüzde 0.99, basit usülde vergilendirilen gelir vergisinde yüzde 0.048, kurumlar vergisinde yüzde 0.53, gelir stopaj vergisinde yüzde 0.74, gayrimenkul sermaye iradında yüzde 5.67, katma değer vergisinde ise yüzde 0.85 oranında arttı

ŞUBAT 2017 VE ERZURUM

Maliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığı verilerine göre şubat ayında Erzurum'da 9 bin 527 gelir vergisi, 8 bin 279 basit usülde vergilendirilen gelir vergisi, 2 bin 798 kurumlar vergisi, 13 bin 135 gelir stopaj vergisi, 7 bin 525 gayrimenkul sermaye iradı vergisi, 12 bin 206 KDV faal mükellefi faaliyet veriyordu.

AKTİF MÜKELLEF SAYISI VE ERZURUM

Erzurum'da Gelir Vergisi, Basit Usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi faal mükelleflerinin oluşturduğu aktif mükellef sayısı da bir önceki aya göre yüzde 0.55 oranında artarak 20 bin 718'e ulaştı. İlde aralık 2016'da 20 bin 530, ocak 2017'de 20 bin 583, Şubat 2017'de 20 bin 604 aktif mükellef bulunuyordu.

(ERZ-AT-Y)



30.04.2017 07:29:34 TSI

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