30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yozgat'ta madımak zamanı

30 Nisan 2017 Pazar, 09:27
Yozgat'ta madımak zamanı
Yozgat'ta madımak zamanı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgatlıların sofralarında ayrı bir yeri olan madımak mevsiminin gelmesi ile, kimi vatandaş kendi ihtiyacı için kimi de pazarda satmak için kırlarda ve köylerde madımak topluyor.

Yozgat'ta ilkbahar ile birlikte vatandaşlar tarafından kırlarda toplanan madımak kıyılarak taze tüketildiği gibi kış için de konservesi yapılarak saklanabiliyor. Tezgahlardaki yerini alan madımağın kilosu ise 8 ila 10 TL arasında satışa sunuluyor.
Ailesiyle birlikte madımak toplamaya çıkan Çelebi Kocadağ isimli vatandaş, "Havaların ısınmasıyla kırlarda, köylerde harman yerlerinde madımak topluyoruz. Madımak toplamak zor iş ama seviyoruz. Hafta sonu köyümüze gelip hem pikniğimizi yapıyoruz hem de kendi madımağımızı kendimiz topluyoruz. Fazla topladığımız madımağı da kış için konserve yapıyoruz" dedi.
Hatun Şahin ise "Madımak toplamak için pek çok insan köylere harman yerlerine gelirler. Bizlerde sabah ev işlerimizi bitirdikten sonra komşularla madımak toplamaya çıkıyoruz. Bazıları topladığı madımağı kendisi için bazıları da Yozgat'ta satmak için topluyor. Bu şekilde ihtiyacımızı karşılıyoruz" şeklinde konuştu.
(BMG-GF-Y)

30.04.2017 09:36:06 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şefaatli TSO yeni projeler için ORAN'dan bilgi aldı
YEREL

ŞEFAATLİ TSO YENİ PROJELER İÇİN ORAN'DAN BİLGİ ALDI
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı, Yozgat'ta konferans verdi
YEREL

PROF. DR. RAMAZAN AYVALLI, YOZGAT'TA KONFERANS VERDİ
Yozgat İHH, Afrika'ya ışık olacak
YEREL

YOZGAT İHH, AFRİKA'YA IŞIK OLACAK
Engellilere evde bakım hizmeti veren ailelere eğitim verildi
YEREL

ENGELLİLERE EVDE BAKIM HİZMETİ VEREN AİLELERE EĞİTİM VERİLDİ
Akdağmadeni'ne yeni jandarma karakolu binası
YEREL

AKDAĞMADENİ'NE YENİ JANDARMA KARAKOLU BİNASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Anthony Joshua, Wladimir Klitschko'yu devirdi!
DİĞER

DEV MAÇTA ZAFER JOSHUA'NIN!

 1
  • 2 İşte kiloya göre vücudun su ihtiyacı...
  • 3 İşte Osmanlı'nın çökmesine neden olan anlaşma!
  • 4 Kronik hastaya ayda 1000 TL