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Otostop ile Odunpazarı'na gezi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - 'Seyahat etmek ve yolda olmak' felsefesi ile kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Interrail Türkiye, sosyal medya üzerinde açtıkları grup ile birlikte Eskişehir'in Odunpazarı bölgesini gezdi.

Sosyal medya üzerinden haberleşen ve sosyalleşen grup üyeleri, Eskişehir'e gelerek Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ni gezdi. Az parayla çok gezilebileceği felsefesiyle hareket ettiklerini belirten grup üyeleri, ulaşım konusunda şehir içi dışında yaptıkları yolculukları otostop çekerek gerçekleştirdiklerini ifade etti. Ankara, Sakarya, İstanbul, Bursa ve İzmir illerinden gelen öğrenciler, daha önce birbirlerini tanımadıklarını bu gezi sayesinde tanıştıklarını ifade ederek, Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nin büyüsüne kapıldıklarını belirtti.

Odunpazarı'nda, adeta tarih sayfaları içerisinde gezdiklerini ifade eden öğrenciler, sürekli geziler düzenlediklerini fakat Odunpazarı gezisinde aynı zamanda tarihe de yolculuk yaptıklarını söyledi.

(İHAAŞ-Y)



30.04.2017 10:20:14 TSI

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