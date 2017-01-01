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Meram Gençlik Meclisi'nden "Ahlak" konferansı

30 Nisan 2017 Pazar, 10:17
Meram Gençlik Meclisi'nden "Ahlak" konferansı
Meram Gençlik Meclisi'nden "Ahlak" konferansı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından "Yeni Türkiye İçin Çocuklara ve Ailelere Ahlak Dinamizmi" isimli konferans düzenlendi.
Konferanstan önce açıklamalarda bulunan Meram Gençlik Meclisi Başkanı Sergen Gör, geçmişini bilmeyenin geleceğini de bilemeyeceğini belirterek, "Yeni Türkiye'yi inşa ederken, üzerimize düşen sorumluluğu, biz gençler olarak yerine getirmeye hazırız. Bu düsturu şiar edinerek, kutlu yolda çalışmalarımız devam edecek. Geleceği güven ile inşa eden nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Geçmişimizi, yeni Türkiye için temel kabul eden ve geleceğin mirasçıları gençler olarak, ahlakların en güzeli olan Hz. Muhammed Efendimizin güzel ahlakını gençlerimize ve çocuklarımıza örnek teşkil edebilmek için seferberliğimizi sürdürüyoruz" dedi.

"Ahlakı bizden öğrenip bize sattılar"
Aile Danışmanı ve Sosyolog Zehra Betül Salur ise, dini kültür olarak yaşamaya başladıkları zaman ahlakın da kendileri için bir bilgi haline geldiğini ifade ederek, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerindeki ahlak kuramlarında 2000'li yıllara kadar hep batılı sosyal bilimciler örnek alındı. Hristiyanlara göre insan doğuştan günahkardır. Böyle düşünen insanların oluşturduğu ahlak kuramı bizim ülkemizde okutulduğu zaman ne olabilir ki? Ahlakı bizden öğrenip bize satan Avrupa'dır" diye konuştu.
Ahlak ile etik kelimelerinin aynı anlamı taşımadığına da dikkat çeken Salur, "Etik kelime olarak erdem, iyi ile kötüyü ayıran gibi anlamlara gelir. Ama ahlakın kelime anlamı ise halk olmaktan yani yaratılmaktan geliyor. İkisinin arasında çok büyük farklar var. Etik dediğimiz şey denizin köpüğü, ahlak ise derya" ifadelerini kullandı.
Ahlak gelişiminin 0-12 yaş arası kazanıldığını, 12-18 yaşta staj yaptığını ve 18-28 arasında süpervizyonunu tamamlayarak devam ettiğini dile getiren Salur, "Ahlak gelişimi devam eder, ilerler ama gerileye de bilir. Gelişim kazanma yaşı 0-12 arasıdır" şeklinde konuştu. Çocuğun ahlak gelişimi sürecinde ailelere düşen görevlerini maddeler halinde anlatan Aile Danışmanı ve Sosyolog Zehra Betül Salur, gıda maddelerinin de ahlak üzerinde önemli etkisi olduğunu söyledi.
Seminerden sonra, Meram Gençlik Meclisi Başkanı Sergen Gür, günün anısına Salur'a plaket hediye etti. Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezinde düzenlenen konferansa, Meram Gençlik Meclisi Başkanı Sergen Gör, gençlik meclisi üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(BG-AH-Y)

30.04.2017 10:25:02 TSI
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