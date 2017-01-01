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(Özel haber) 50 yıldır bakıra şekil veriyor

- Bakır işlemeciliğinin unutulmaması için işi bırakmayan Ömer Tüfekçi:

- "Bakır için geçmişten geleceğe uzanan köprü konumundayız"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de yaşayan 65 yaşındaki Ömer Tüfekçi, saf bakırı işleyerek süs eşyası haline getiriyor.

Kayseri'de 50 senedir bakırcılık yapan Ömer Tüfekçi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Mahallesi'ne yaptırılan unutulmaya yüz tutmuş meslekler atölyesinde bakırı işleyerek, süs eşyası haline getiriyor.

1967 yılında başladığı mesleğinde 50 yılını dolduran ve eskisi gibi bakıra ilginin kalmadığını kaydeden Tüfekçi, "Bakırcılığa ilk başlarda Eski Sanayi'de başladım. O zaman bu işi yapan 450 kişiydik. Bugünlerde bakırın düşmanı çoğaldı. Alüminyum ve porselen çıkınca bakır mutfakta kullanılmamaya başladı. Misafir odalarını süslemeye başladı. Bakırın 80'li yıllarda cazibesi güzeldi ama 1990'lı yıllara gelince cazibesini kaybetmeye başladı. Şimdi bakırcı ustaları bir elin sayısı kadar" ifadelerini kullandı.

Bakır işlemeciliğini unutturmamak için çalıştığını kaydeden Tüfekçi, "Burada bakır işlemesi yapıyoruz. Her türlü bakıra her türlü işlemeyi yapıyoruz. Bizler bakır için geçmişten geleceğe gelen köprü konumundayız. Geçmişte sıkça kullanılan bakırı şimdi gençlerimize tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.

(AG-AÖ-Y)



30.04.2017 10:27:43 TSI

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