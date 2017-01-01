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Galericiler yeni düzenlemeden memnun

- Galerici Ahmet Yurtlu: "Sektörümüz hak ettiği saygınlığa kavuşacak"



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Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - 2. el taşıt alım ve satımında yapılacak olan yeni düzenlemeyi değerlendiren galerici Ahmet Yurtlu, "Sektörümüz hak ettiği saygınlığa kavuşacak" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin ikinci el taşıt alım satımında önemli düzenlemeler yapılacağını açıklamasının ardından Kayserili galericilerde, düzenlemenin biran önce yapılmasını istedi. Galerici Ahmet Yurtlu, yapılacak olan düzenlemeyi yıllardır beklediklerini belirtti.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Yurtlu, galericiliğin Türkiye genelinde hasar aldığını söyleyerek, "Yeni düzenleme bizim yıllardır beklediğimiz, uzun yıllardır peşinde olduğumuz konuları içeriyor. Türkiye genelinde galericilik sektörü prestij olarak çok hasar almış bir sektördür. Bunu tek taraflı değerlendirmemek lazım. Esnafın hataları da var. Tüketici ürünü alıp kullanmaya başlayıp eksiklikleri gördüğü zaman bu takım şeyler ortaya çıkıyor ama sektörel olarak birçok konuya değinilmesi gerekiyordu. Birçok konuda çözüm ürettiğimiz ama yasalaşmayan birçok konumuz vardı. Ticaret Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucunda bu hakları elde etmeye başladık. Bunların en başında da sektörün saygınlık kazanması geliyor. Sektördeki bir takım sıkıntılı insanları ayıklamak gerekiyor. Mesela yeni düzenlemede hüküm giymiş kişilerin artık yetki belgesi alamayacağı ve yetki belgesini alamayanın da araç satamayacağı yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme ile beraber 2. el otomotiv sektörünün hak ettiği saygınlığı kazanacağını kaydeden Ahmet Yurtlu, şunları söyledi:

"3 taneden fazla araç satanların ticari olarak yaptıkları ön görülerek bir takım mali yükümlülükler getiriliyordu. Bu daha önce bir defa uygulanmıştı ama bundan sonra uygulanacak. Sektörde kendisine çeki düzen verecek. Sektörümüzde bu konuda doğru işler yapmak adına yasalaşacak ve herhangi bir suçtan dolayı hüküm giyenler bu işi yapamayacak. İkinci eldeki yetki belgesi bize artı bir avantaj sağlayacak ve yaptığımız işin kimliğini kazandıracak bir pozisyon alacak. Çok şükür otomotiv sektörü hak ettiği saygınlığı kazanacağını düşünüyorum."

(AG-AÖ-Y)



30.04.2017 10:28:07 TSI

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