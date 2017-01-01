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TED Koleji anaokulu öğrencilerine oyuncak hediye etti



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - TED Şanlıurfa Koleji öğrencileri, anaokulu öğrencilerine oyuncak hediye ederek, yüzlerini güldürdü.

. Bir süre önce düzenledikleri sanat gecesinden elde ettikleri gelirle 4 ayrı okulda 300'ü aşkın öğrenciye ayakkabı yardımında bulunan öğrenciler, topluma örnek olacak önemli bir projeye daha imza attı. Bu kapsamda her öğrenci, projeye gönüllü katkıda bulunarak, okula birer oyuncak getirdi. Daha sonra bu oyuncaklar, TED Şanlıurfa Koleji öğretmenleri ve ilkokul öğrencileri tarafından, dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü Eyyübiye ilçesindeki Süleymaniye Anaokulu öğrencileri ile buluşturuldu. Oyuncak dolu paketleri anaokulunda okuyan arkadaşlarına ulaştıran ilkokul öğrencileri, onlara büyük sevinç yaşattı.

Çocuklar çok mutlu oldu

Süleymaniye Anaokulu Müdürü Mahmut Cevheri, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı TED Şanlıurfa Koleji öğrenci, öğretmen ve velilerine teşekkür etti. Okula devam eden öğrencilerin genellikle ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları olduğunu belirten Cevheri, "Hediye edilen oyuncaklar çocuklarımızı çok mutlu etti" dedi.

Öğrenciler projeye gönüllü katıldı

Oyuncak dağıtımına katılan TED Şanlıurfa Koleji Müdür Yardımcısı Ömer Mısır ise bu tür etkinliklerle öğrencilerin paylaşma ve yardımlaşma bilincini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz, projeye gönüllü katılarak, oyuncaklarını buradaki arkadaşları ile paylaştılar. Çocuklarımızın yüzünün güldüğünü görmek her şeye değer. Bunun gerçekleşmesine katkı sağlayan TED Şanlıurfa Koleji kurucumuza, müdürümüze, okul aile birliğimize ve en çok da öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu tür projeleri daha güzel çalışmalarla devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

(AK-OE-Y)



30.04.2017 10:31:51 TSI

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