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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Engelsiz Kafe 2 yaşında

30 Nisan 2017 Pazar, 10:51
Engelsiz Kafe 2 yaşında
Engelsiz Kafe 2 yaşında

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, engelli bireyler için oluşturulan yaşam alanı Adalya Vakfı Engelsiz Kafe 2'nci yılını, Engelsiz Kafe'nin özel çocukları ve çalışanlarıyla pasta keserek kutladı.
Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı'yla birlikte Şirinyalı Mahallesi'nde oluşturduğu ve kapısı yüreğinde engel taşımayan herkese açık Engelsiz Kafe, 2'nci yılını doldurdu.
Falezler üzerinde çam ağaçlarıyla kaplı 8 bin metrekarelik alan üzerinde bulunan Engelsiz Kafe, kurulduğu günden bu yana her engel grubuna ve ailelerine yönelik etkinlikler gerçekleştirdi, engelli bireyler ve ailelerine yönelik eğitim ve sosyal destek programları yürüttü.
Bunlarla birlikte Antalya'nın ilk ve tek glütensiz mutfağına da sahip Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe 2'nci yıl kutlamaları için Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı Başkanvekili Bilal Köleoğlu, Vakıf Müdürü Cem Kotan ve Engelsiz Kafe'nin özel çocukları biraraya geldi. Başkan Uysal, özel çocuklarla birlikte 2'nci yıl pastasını kesti.
(SÇ-SÇ-Y)

30.04.2017 10:59:38 TSI
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