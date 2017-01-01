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Haliliye tiyatro grubunun duvarların ötesi gösterimi beğeni topladı

30 Nisan 2017 Pazar, 11:05
Haliliye tiyatro grubunun duvarların ötesi gösterimi beğeni topladı
Haliliye tiyatro grubunun duvarların ötesi gösterimi beğeni topladı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi Tiyatro Grubu tarafından gösterimi yapılan Turgut Özakman'ın yazdığı "Duvarların Ötesi" adlı oyun, vatandaşların büyük beğenisini topladı.
Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tiyatro grubu, Turgut Özakman'ın yazdığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Kırıcı'nın yönettiği "Duvarların Ötesi" adlı oyununu Milli Eğitim Konferans Salonunda sergiledi. Tiyatro gösterimine Haliliye Belediyesi Başkan Yardımcıları Haci Kanduza, Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ, Belediye Meclis Üyesi Emin Coşkun, Şanlıurfa Şehit Yakınları ve Gaziler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ile sanatsever vatandaşlar katıldı. Cezaevinden kaçmış dört hükümlünün rehin aldığı genç kızın öğütlerini dinleyerek teslim olmaya karar vermeleri ve daha sonra öldürülmelerini anlatan oyun, izleyenlerden tam not aldı. Haliliye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren tiyatro kursunda aldıkları eğitimle sahne alan oyuncular, oyunun sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.
Oyun sonunda konuşma yapan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Kadir Kırıcı, "5- 6 aylık eğitimler sonunda gençlerin neler yaptıklarını, oynadıkları oyunla gördük. Bu nedenle en büyük yatırım insana, gençlere yapılan yatırımdır" dedi.
Kırıcı'nın ardından Başkan Yardımcısı Osman Uludağ da, Kut'ül Amare Zaferinin 101'inci yıl dönümünü kutlayarak başladığı konuşmasında şunları kaydetti,"Güzel bir oyunu kardeşlerimiz sahneledi. Bu oyunu sergiledikleri için başta Kültür Müdürümüz Kadir Bey'e, genç arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başarılı bir oyundu. Başkanımız, fiziki belediyeciliğin yanı sıra, bu gibi kültürel belediyeciliğe de çok fazla önem veriyor. Gençlere özellikle önem veriyor. Bu kardeşlerimizin eğitilerek, bir yerlere getirilerek, temelden gelen bir çalışma yaptık. Ben oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum."
Konuşmaların ardından oyunculara, hediyeleri başkan yardımcıları tarafından verildi.
(AK-OE-Y)

30.04.2017 11:14:13 TSI
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