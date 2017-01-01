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VANPAD'dan eğitime destek

30 Nisan 2017 Pazar, 11:21
VANPAD'dan eğitime destek
VANPAD'dan eğitime destek

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği (VANPAD), Çatak ilçesine bağlı Bilge Köyü İlköğretim Okulu'nun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açık büfe kahvaltı düzenledi.
Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu'na (TAŞKAPON) bağlı VANPAD, eğitime katkı sunmak amacıyla kentteki okulların ihtiyaçlarını karşılıyor. Daha önce düzenlediği etkinliklerle üç okulun ihtiyacını karşılayan VANPAD üyeleri, Çatak ilçesine bağlı Bilge Köyü İlköğretim Okulu'nun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açık büfe kahvaltı düzenledi. Bir kafede açık büfe şeklinde düzenlediği kahvaltı organizasyonunda elde edilecek gelir ile Bilge Köyü İlköğretim Okulu'nun ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirten VANPAD Yönetim Kurulu Başkanı Sipan Pulat, ""Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alabilmesi için dernek olarak elimizden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırız. Bu kapsamda daha önce de üç okulumuza katkı sunmuştuk. Umarım bugün de elde edeceğimiz gelir ile okulumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılarız. Ben bu anlamda etkinliğimize katkı sunan herkese ve kafe yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.
Pulat, bir gün boyunca açık olan büfede kahvaltının 20 TL olduğunu sözlerine ekledi.
(ATL-AŞ-Y)

30.04.2017 11:28:49 TSI
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