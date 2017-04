YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muratpaşa'da yaşlılara masallar

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi'nde masal etkinliği düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Falez-2 Park'ta yer alan Yaşlı Evi'nde her hafta düzenlediği masal etkinliği devam ediyor. Üyelerinin verdiği isimle 'Gönül Bahçesi'nin bahçesinde, rengarenk kuş yuvalarının dallarına asıldığı masal ağacının altında gönüllü eğitmen Duygu Kıvırcık, kıdemli kent sakinlerine büyürken dinledikleri ama birçoğu unutulan masalları anlatıyor.

Cep telefonlarının, tablet bilgisayarların, sosyal paylaşım ağlarının 7'den 70'e herkesi sardığı bir dönemde kapağı yeniden açılıp 'Bur varmış bir yokmuş' diye başlayan masal dinletilerine kıdemli kent sakinleri büyük ilgi gösteriyor. Masal saati yaklaştıkça sandalyelerini tek tek masal ağacının altında çeken yaşlılar, büyük bir dikkatle Kıvırcık'ın canlandırmalarla anlattığı masalları dinliyor.

Masal anlatıcısı Kıvırcık, artık akıllı cep telefonlarının ve telefonların günün her anına egemen olduğunu böylesi bir dünyanın da sohbetti, anlatıyı unutturduğunu söyledi. Ancak masal gibi önemli bir sözlü kültür geleneğinin bir yerlerde hala varlığını koruduğunu dile getiren Duygu Kıvırcık, "Umut verici olan da buydu ve ben de bu esnada biriktirdiklerimi insanlarla paylaşmak istedim. Öncelikle merkezime çocukları alıyorum zaman zaman büyüklerle paylaşıyorum" diye konuştu.

"Tek isteğim hayal dünyamızı kaybetmemek" diyen Kıvırcık, her pazartesi önce Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek'te bulunan Bilim ve Eğitim Merkezi'nde 8 - 9 yaşındaki çocuklara masallar anlattığın sonrasında 60 yaş ve üstü insanlarla Yaşlı Evi'nde biraraya geldiğini söyledi. Kıvırcık, "Kuşaklar o kadar farklı ancak 8 - 9 yaşındaki çocukların yanından çıkıp buraya geldiğimde zaman aslında gideceğimiz yol burası olduğunu daha net görüyorum" diye konuştu.

30.04.2017 11:49:33 TSI

