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Telef olan hamile kedi sezaryene alındı

30 Nisan 2017 Pazar, 11:51
Telef olan hamile kedi sezaryene alındı
Telef olan hamile kedi sezaryene alındı
- Kedinin 5 yavrusundan biri yaşama tutundu

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Fethiye'de trafik kazasında telef olan hamile bir kedi için seferberlik ilan edildi. Hayvan Bakım Merkezine götürülen cansız anne kedi veteriner tarafından hemen sezaryene alındı. Hamile kedinin karnındaki 5 yavru alındı. Yavru kedilerden 4'ü telef olurken birisi hayata tutundu.
Fethiye Sahil bandı Kordon Boyu'nda meydana gelen olayda iddiaya göre, trafiğe kapalı alana elektrikli bisikletle giren gençler, kordonda uyuyan kedinin başını ezdi. Can çekişmeye başlayan ve hamile olan kedinin karnında yavruların hareket ettiğini gören vatandaşlar, Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezinden yardım istedi. Olay yerine gelen Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi Müdürü Emre Kangal, zamanla yarışarak telef olan anne kediyi alarak Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı mevkiindeki bakım merkezine götürdü. Merkezin müdürü Emre Kangal, merkezde görevli veterinerler ile birlikte kediyi, ameliyata aldı. Sezaryen ile kedinin karnından 5 yavru çıkaran veterinerler, ölü doğan 4'üne yaklaşık 30 dakika boyunca kalp masajı ve suni solunum yaptı. 4 yavru ölürken, doğumundan itibaren yaşam belirtisi gösteren 1 yavru kedi yapılan müdahalelere cevap vererek yaşatıldı.
Fethiye Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi Müdür Emre Kangal, "Hamile hayvanı bakım merkezine getirerek ameliyata aldık. Kedinin rahminden 5 yavru çıkararak kalp masajı ve suni solunum dahil tüm tıbbi müdahaleleri yaptık. Buna rağmen yavrulardan sadece biri hayatta kaldı. Yavruyu yeni doğum yapmış başka bir kedinin altına bırakarak koruyucu bir anneye teslim ettik. Yavru kediyi sürekli takip ediyoruz. Yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Kazadan sonra kediyi görüp yardım isteyen vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Kangal, "Kordon Boyu'nda benzer kazalar sürekli oluyor. Önlemler alınmasına rağmen motosikletler ve elektrikli bisikletler kordona girmeyi sürdürüyor. Orada yaşayan vatandaşlar, hatta sokak hayvanları bu araçlara tepki gösteriyor. Ancak böyle acı sonuçlar da ortaya çıkabiliyor" diye konuştu.
Kedinin ezildiğini görerek yardım isteyen hayvansever vatandaş İlyas Eryılmaz ise olaydan büyük üzüntü yaşadığını kedinin trafiğe kapalı alanda uyuduğu sırada, üzerinden geçen 3 gencin bindiği elektrikli bisiklet tarafından ezildiğini söyledi. Eryılmaz, "Daha sonra hızla uzaklaştılar. Hayvan bir süre kıvrandı ve can çekişti. Hamile olduğunu ve karnındaki yavruların hareket ettiğini gördük. Bunun üzerine veterinere haber verdik" şeklinde konuştu.
(MY-İK-SÜ-Y)

30.04.2017 11:59:59 TSI
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