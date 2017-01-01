YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Jandarma kenevir bitkisi ele geçirdi

Jandarma kenevir bitkisi ele geçirdi



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 bin 245 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu maddelerle mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar ve operasyonel faaliyetleri sonuç verdi. Kahta ilçesi Damlacık köyü Karanfil mezrasında arazi taraması yapan jandarma ekipleri buğday tarlası içerisinde 2 bin 245 kök yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirdi.

Meydana gelen olay ile ilgili iki şüpheli şahıs yakalanırken, ele geçirilen kenevir bitkileri Kahta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yakılarak imha edildi.

Gözaltına alınan şahısların sorgulamaları sürüyor.

(AHM)



30.04.2017 12:34:28 TSI

NNNN

