30 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Jandarma kenevir bitkisi ele geçirdi

30 Nisan 2017 Pazar, 12:26
Jandarma kenevir bitkisi ele geçirdi
Jandarma kenevir bitkisi ele geçirdi

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 2 bin 245 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu maddelerle mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar ve operasyonel faaliyetleri sonuç verdi. Kahta ilçesi Damlacık köyü Karanfil mezrasında arazi taraması yapan jandarma ekipleri buğday tarlası içerisinde 2 bin 245 kök yasa dışı kenevir bitkisi ele geçirdi.
Meydana gelen olay ile ilgili iki şüpheli şahıs yakalanırken, ele geçirilen kenevir bitkileri Kahta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yakılarak imha edildi.
Gözaltına alınan şahısların sorgulamaları sürüyor.
(AHM)

30.04.2017 12:34:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Adıyaman'da otomobil evin balkonuna çarptı: 4 yaralı
YEREL

ADIYAMAN'DA OTOMOBİL EVİN BALKONUNA ÇARPTI: 4 YARALI
Vali Erin, halkla buluşarak sorunları dinledi
YEREL

VALİ ERİN, HALKLA BULUŞARAK SORUNLARI DİNLEDİ
Kahta MYO öğrencilerine ziyafet eğimi
YEREL

KAHTA MYO ÖĞRENCİLERİNE ZİYAFET EĞİMİ
Kahta'da &quot;Endülüs Havzası&quot; paneli düzenlendi
YEREL

KAHTA'DA "ENDÜLÜS HAVZASI" PANELİ DÜZENLENDİ
Adıyaman’da hırsızlık iddiası
YEREL

ADIYAMAN’DA HIRSIZLIK İDDİASI
Adıyaman'daki terör operasyonu
YEREL

ADIYAMAN'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Müdür Alan, öğrencilere projeler hakkında bilgi verdi
YEREL

MÜDÜR ALAN, ÖĞRENCİLERE PROJELER HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs intihar etti
YEREL

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI OLAN ŞAHIS İNTİHAR ETTİ
TFFHGD'de Teker güven tazeledi
YEREL

TFFHGD'DE TEKER GÜVEN TAZELEDİ
Adıyaman Valisi Abdullah Erin depremzede gençlerin sıkıntılarını dinledi
YEREL

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH ERİN DEPREMZEDE GENÇLERİN SIKINTILARINI DİNLEDİ
Adıyaman'daki terör operasyonu
YEREL

ADIYAMAN'DAKİ TERÖR OPERASYONU
Adıyaman'da terör operasyonu
YEREL

ADIYAMAN'DA TERÖR OPERASYONU
Adıyaman'da &quot;Ruhlar ve Tabutların Dili-Nemrut'un Laneti&quot; filmi çekiliyor
YEREL

ADIYAMAN'DA "RUHLAR VE TABUTLARIN DİLİ-NEMRUT'UN LANETİ" FİLMİ ÇEKİLİYOR
Emniyet yetkilileri sürücüleri son kez uyardı
YEREL

EMNİYET YETKİLİLERİ SÜRÜCÜLERİ SON KEZ UYARDI
Hafızlar icazet alarak taçlandı
YEREL

HAFIZLAR İCAZET ALARAK TAÇLANDI
600 Yıllık çınar ağacı Tut ilçesinin simgesi
YEREL

600 YILLIK ÇINAR AĞACI TUT İLÇESİNİN SİMGESİ
Tut ilçe karayolu yeniden yapılıyor
YEREL

TUT İLÇE KARAYOLU YENİDEN YAPILIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Gariplikler ülkesi Çin
YAŞAM

110 BİN DOLARLIK OTOMOBİLE 4 TON PARA VERDİ!

 1
  • 2 İşte Müge Anlı'nın makyajsız hali...
  • 3 Yüzde 100 yerli "Yavuz" geliyor!
  • 4 O an kare kare görüntülendi!