YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AKYED'in dayanışma gecesi

AKYED'in dayanışma gecesi

- Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar:

- "Akkapı halkı özgürlükten, demokrasiden yanadır"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Akkapı Kültür Yardımlaşma ve Eğitim Derneği'nin (AKYED) dayanışma gecesinde, Akkapı'nın kurtuluş mücadelesi dönemindeki önemine vurgu yaparak o günden buyana bölge insanının özgürlükten ve demokrasinden yana olduğunu söyledi.

Sular VİP'te gerçekleştirilen dayanışma gecesinde konuşan Başkan Karalar, "Akkapı kurtuluş mücadelesinin önemli direniş noktalarından biridir. Akkapı insanı özgürlükten yanadır, demokrasiden yanadır, halktan yanadır. İşte bu yüzden bu bölge tarihte de bugünde önemli bir yeri vardır. Bizim yolumuz ilim irfan yoludur, hukuk devleti yoludur. Bizim yolumuz Mustafa kemal Atatürk'ün yoludur" ifadelerine yer verdi.

AKYED Başkanı Hüseyin Cömerpay ise geceye katılanlara ve katkı sunanlara teşekkür etti ve dernek faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.

Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkan Yardımcısı Süleyman Sönmez, Akkapı'nın simgesi olan Şeyh Cemil Nerdalı Konağı'nın fotoğrafını Başkan Zeydan Karalar'a verdi.

Siyaset ve iş dünyasını bir araya getiren geceye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut, CHP Adana Milletvekilleri İbrahim Özdiş, Zülfikar İnönü Tümer ve Aydın Uslupehlivan'da katıldı.

(UMT-Y)



30.04.2017 12:37:32 TSI

NNNN

