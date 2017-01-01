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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Geleneksel Türk Halkoyunları Şenliği başladı

30 Nisan 2017 Pazar, 12:33
Geleneksel Türk Halkoyunları Şenliği başladı
Geleneksel Türk Halkoyunları Şenliği başladı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Halk Eğitim Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "Geleneksel Halk Oyunları Şenliği" başladı.
Halkoyunları kültürünü öğretebilmek ve yaymak için organize edilen ve iki gün boyunca Kavaklık Parkı'nda gerçekleşen şenlik birbirinden renkli sahneler oluşturdu. Hem Gaziantep yöresine ait halk oyunları hem de farklı yörelere ait oyunların sergilendiği şenliğe, 30 farklı halkoyunları ekibi katıldı.
8. Çocuk Festivali kapsamında yapılan şenliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şenlik bugün de gün boyu Kavaklık Parkı'nda devam edecek.
Şenliğe, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fikret Murat Tural, öğrenciler, velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(OE-Y)

30.04.2017 12:42:34 TSI
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